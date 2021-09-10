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Акція у Вільнюсі: кількість затриманих зросла до 20

П'ятниця, 10 вересня 2021, 19:36

Поліція у Вільнюсі затримала 20 осіб під час спроб пройти до Сейму після завершення офіційної частини акції, анонсованої як протест проти вимоги ковід-сертифіката.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Нагадаємо, акцію зібрав рух  "Литовський союз родин". У її розпал на Кафедральній площі було близько 4500 осіб. На протесті можна було бачити і плакати з гаслами, не пов’язаними з ковід-сертифікатами

Ситуація почала загострюватися після завершення офіційної частини події, коли група з кількасот людей спробувала пройти до будівлі Сейму різними шляхами. Під час цих спроб сталися перші 5 затримань.

 

Згодом уточнили, що кількість затриманих зросла до 20. 

 

Представник поліції Рамунас Матоніс сказав, що у поліції з’ясовують, чи зробили організатори події те, що було в їхніх силах, щоб учасники заходу не рушили до будівлі парламенту. 

На цей час, за словами речника, ситуація заспокоїлася. Правоохоронці продовжують посилену присутність довкола Сейму і планують залишатися там протягом всього вечора.

З 13 вересня ковід-сертифікат буде вимагатися для відвідувачів більшості магазинів, крім дрібних крамниць і аптек, відвідання ресторанів, перукарень та подібних закладів. Спершу його планували вимагати і на міжміських рейсах.

Нагадаємо, попередній мітинг 10 серпня, головною метою якого заявили протест проти примусу до вакцинації та ковід-сертифікатів, переріс у заворушення та сутички з поліцією. Згодом виявилося, що багато затриманих у минулому вже мали проблеми з законом. В уряді Литви допустили, що ці події не випадково співпали з піком міграційної кризи на білоруської кордоні і бунтом мігрантів у таборі для нелегалів. 

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Литва
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