Акция в Вильнюсе: количество задержанных возросло до 20

Полиция в Вильнюсе задержала 20 человек во время попыток пройти к Сейму после завершения официальной части акции, анонсированной как протест против требования ковид-сертификата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Напомним, акцию собрал движение "Литовский союз семей". В её разгар на Кафедральной площади было около 4500 человек. На протесте можно было видеть и плакаты с лозунгами, не связанными с ковид-сертификатами.

Ситуация начала накаляться после завершения официальной части события, когда группа из нескольких человек попыталась пройти к зданию Сейма разными путями. Во время этих попыток произошли первые 5 задержаний.

Впоследствии уточнили, что количество задержанных возросло до 20.

Представитель полиции Рамунас Матонис сказал, что в полиции выясняют, сделали ли организаторы события то, что было в их силах, чтобы участники мероприятия не двинулись к зданию парламента.

В настоящее время, по словам спикера, ситуация успокоилась. Правоохранители продолжают усиленное присутствие вокруг Сейма и планируют оставаться там в течение всего вечера.

С 13 сентября ковид-сертификат будет требоваться для посещения большинства магазинов, кроме мелких магазинов и аптек, ресторанов, парикмахерских и подобных заведений. Сначала его планировали требовать и на междугородных рейсах.

Напомним, предыдущий митинг 10 августа, главной целью которого заявили протест против принуждения к вакцинации и ковид-сертификатов, перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Впоследствии оказалось, что многие задержанные в прошлом уже имели проблемы с законом. В правительстве Литвы допустили, что эти события не случайно совпали с пиком миграционного кризиса на белорусской границе и бунтом мигрантов в лагере для нелегалов.

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