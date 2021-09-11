Байден та європейські лідери виступили з заявами до 20-ї річниці терактів 11 вересня
Президент США Джо Байден та лідери низки країн виступили із заявами, вшановуючи загиблих 20 років тому в теракті 11 вересня 2001 року, наймасштабнішому в історії Сполучених Штатів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на західні інформагентства.
Джо Байден у своєму відеозверненні, оприлюдненому напередодні річниці, згадав 2977 загиблих у теракті.
"У дні, що настали після 11 вересня, ми бачили героїзм всюди, там, де цього чекали і не чекали. І ми бачили щось досить рідкісне - справжнє відчуття національної єдності… У битві за душу Америки, єдність - це наша найбільша сила. Це не означає, що ми маємо вірити у щось одне - це про те, що ми повинні мати фундаментальну повагу й віру одне в одного та в цю націю", - заявив президент США.
Він визнав, що теракти пробудили і негативні людські якості, зокрема, страху й ворожості до американців мусульманської віри загалом.
Він наголосив, що американці не повинні дозволити розділити себе. "Єдність робить нас тими, ким ми є - Америкою у її найкращих проявах", - наголосив Байден.
Джо Байден з першою леді Джилл Байден відвідають низку пам’ятних заходів і три місця атаки.
Відбудеться шість епізодів хвилини мовчання - відповідно до часу, коли впали хмарочоси-близнюки, коли літак впав на Пентагон і коли розбився четвертий літак.
Королева Британії Єлизавета ІІ заявила, що її молитви з тими, хто загинув і вижив у терактах, та відзначила внесок усіх, хто допомагав відновити нормальне життя після трагедії. Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що атаки не підірвали віру західного світу у свободу та демократію.
"Жахливі атаки 11 вересня двадцять років тому змінили хід історії. Пам’ятаємо жертв і шляхетні жертви численних людей, які кинулись на допомогу після теракту. ЄС продовжить залишатися союзником США у триваючій боротьбі з тероризмом та екстремізмом у всіх його проявах", - заявив президент Євроради Шарль Мішель.
"Навіть у найтемніші, найбільш випробувальні моменти можуть проявлятися найкращі людські якості. ЄС підтримує США у захисті свободи і співчуття, на противагу ненависті", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2021
Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through.
The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11
"Сьогодні ми оплакуємо усіх загиблих і співчуваємо тим, хто втратив близьких у терактах 11 вересня, хто зазнав серйозних травм… Ми повинні критично поміркувати над тим, що сталося після 11 вересня. Останні події в Афганістані стали дуже жорстким нагадуванням про це", - зазначив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, додавши, що внесок людей, які сприяли побудові демократії в цій країні, все одно важливий і цінний.
"Я переконаний, що ми повинні продовжувати працювати над миром і безпекою у світі у різні способи. Залишитися осторонь - це найгірший спосіб слугувати власним інтересам і гарантувати свою безпеку. Частина відповіді на питання - у поновленні нашої союзницької співпраці, і особливо у цей день - підтвердженні нашої дружби і партнерства із США", - додав Маас.
"Сьогодні - 20 річниця з жахливих терактів 11 вересня… Ми повинні продовжувати боротися з ісламістським терором і радикалізацією разом із США", - написав канцлер Австрії Себастьян Курц.
Wir müssen weiterhin gemeinsam mit den USA entschieden gegen islamistischen Terror & gegen Radikalisierung ankämpfen! Unsere Gedanken sind an diesem Tag bei den Opfern & ihren Hinterbliebenen. #NeverForget pic.twitter.com/iq2N9IpZ8M— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 11, 2021
Президент Польщі поклав вінок до меморіальної дошки загиблим у теракті, що у каплиці президентського палацу. "Ці події назавжди змінили світ... Ми пам'ятаємо 9/11", - йдеться у заяві канцелярії президента.
Як відомо, 11 вересня чотири літаки, захоплені терористами-смертниками "Аль-Каїди", врізалися у хмарочоси Світового торгового центру, один літак впав на Пентагон і четвертий завдяки спротиву пасажирів не долетів до Вашингтона і розбився у полі в Пенсильванії.
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