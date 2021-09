Байден та європейські лідери виступили з заявами до 20-ї річниці терактів 11 вересня

Президент США Джо Байден та лідери низки країн виступили із заявами, вшановуючи загиблих 20 років тому в теракті 11 вересня 2001 року, наймасштабнішому в історії Сполучених Штатів.

Джо Байден у своєму відеозверненні, оприлюдненому напередодні річниці, згадав 2977 загиблих у теракті.

"У дні, що настали після 11 вересня, ми бачили героїзм всюди, там, де цього чекали і не чекали. І ми бачили щось досить рідкісне - справжнє відчуття національної єдності… У битві за душу Америки, єдність - це наша найбільша сила. Це не означає, що ми маємо вірити у щось одне - це про те, що ми повинні мати фундаментальну повагу й віру одне в одного та в цю націю", - заявив президент США.

Він визнав, що теракти пробудили і негативні людські якості, зокрема, страху й ворожості до американців мусульманської віри загалом.

Він наголосив, що американці не повинні дозволити розділити себе. "Єдність робить нас тими, ким ми є - Америкою у її найкращих проявах", - наголосив Байден.

Джо Байден з першою леді Джилл Байден відвідають низку пам’ятних заходів і три місця атаки.

Відбудеться шість епізодів хвилини мовчання - відповідно до часу, коли впали хмарочоси-близнюки, коли літак впав на Пентагон і коли розбився четвертий літак.

Королева Британії Єлизавета ІІ заявила, що її молитви з тими, хто загинув і вижив у терактах, та відзначила внесок усіх, хто допомагав відновити нормальне життя після трагедії. Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що атаки не підірвали віру західного світу у свободу та демократію.

"Жахливі атаки 11 вересня двадцять років тому змінили хід історії. Пам’ятаємо жертв і шляхетні жертви численних людей, які кинулись на допомогу після теракту. ЄС продовжить залишатися союзником США у триваючій боротьбі з тероризмом та екстремізмом у всіх його проявах", - заявив президент Євроради Шарль Мішель.

"Навіть у найтемніші, найбільш випробувальні моменти можуть проявлятися найкращі людські якості. ЄС підтримує США у захисті свободи і співчуття, на противагу ненависті", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them.



Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through.



The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11