Як теракт 11 вересня змінив політику США

Двадцять років минуло від дня, коли терористи здійснили масштабну атаку у самому серці Америки. Одразу після трагедії було зрозуміло, що ці події вплинуть на усі сфери життя Америки, розділивши життя на "до" та "після".

Перш за все, варто згадати всіх тих, хто став жертвами теракту та воєн, що стали його наслідком.

Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету ім. Мечникова Володимир Дубовик поміркував над уроками тих драматичних подій в статті 20 років 9/11: як найбільший в історії теракт змінив Америку та світ.

Америка швидко змінилась під впливом терактів. З одного боку, спостерігалась помітна консолідація, об’єднання американців на тлі атак небезпечного ворога. З іншого, життя всього суспільства змінилось, відбиваючи відчуття терору, небезпеки, вразливості, страху.

Швидко був прийнятий Patriot Act, який надавав владі майже необмежені права втручання у приватні життя громадян. На входах до будівель з'явились металошукачі та серйозна охорона. У метро лунали заклики на кшталт: "Чи це ваша сумка?", "Помітив щось, скажи щось". Відбулись певні зміни у структурі уряду. Зокрема, з’явився Департамент внутрішньої безпеки.

Маятник між демократією та безпекою хитнувся у бік другої.

Щодо зовнішньої політики, то вплив на неї був не менш значним. По суті, процес планомірного поступового пошуку Америкою своєї ролі у пост-біполярному світі був перерваний.

Відбувся поворот виключно до регіону Великого Близького Сходу - Центральної Азії, за рахунок багатьох інших важливих напрямків.

Саме сюди спрямували всю увагу та ресурси.

Атаки у Вашингтоні та Нью Йорку сприймались як атаки на увесь західний світ, його цінності. Певною мірою, це так і було.

Початок військової операції проти талібів в Афганістані у жовтні 2001 року переважно спримався з розумінням. Але рішення адміністрації Буша відкрити новий фронт в Іраку в 2003 році сприйняли вже зовсім інакше.

Реакція в світі на нову війну уже була неоднозначною. Багато хто з традиційних союзників США поставились до неї критично. Таким настроям у світі, та і в самій Америці, посприяли певні дії силових структур та окремих їх представників, які вважали, що у боротьбі проти нового ворога усі засоби прийнятні.

Стало відомо про так звані "посилені методи допиту", неподобство у в’язниці Абу-Грейб, таємні в’язниці ЦРУ. У боротьбі з ворогами західного світу іноді переходили межі того, що можна вважати демократичними правами та цінностями.

Чи дозволило все це попередити нові атаки, чи було все це необхідно у надзвичайній ситуації? Більше деталей в статті Володимира Дубовика 20 років 9/11: як найбільший в історії теракт змінив Америку та світ.