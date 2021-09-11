Как теракт 11 сентября развернул политику США

Двадцать лет прошло со дня, когда террористы осуществили масштабную атаку в самом сердце Америки. Сразу после трагедии было понятно, что эти события повлияют на все сферы жизни Америки, разделив жизнь на "до" и "после".

Прежде всего, стоит упомянуть всех тех, кто стал жертвами теракта и войн, которые стали его следствием.

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик подумал над уроками тех драматических событий в статье 20 лет 9/11: как крупнейший в истории теракт изменил Америку и мир.

Америка быстро изменилась под влиянием терактов. С одной стороны, наблюдалась заметная консолидация, объединение американцев на фоне атак опасного врага. С другой, жизнь всего общества изменилась, отражая ощущение террора, опасности, уязвимости, страха.

Быстро был принят Patriot Act, который предоставлял власти почти неограниченные права вмешательства в частную жизнь граждан. На входах в здания появились металлоискатели и серьезная охрана. В метро звучали призывы типа: "Ваша ли это сумка?", "Заметил что-то, скажи что-то". Произошли определенные изменения в структуре правительства. В частности, появился Департамент внутренней безопасности.

Маятник между демократией и безопасностью качнулся в сторону другой.

Что касаемо внешней политики, то влияние на нее было не менее значительным. По сути, процесс планомерного постепенного поиска Америкой своей роли в пост-биполярном мире был прерван.

Произошел поворот исключительно в регион Большого Ближнего Востока - Центральной Азии, за счет многих других важных направлений.

Именно сюда направили все внимание и ресурсы.

Атаки в Вашингтоне и Нью-Йорке воспринимались как атаки на весь западный мир, его ценности. В определенной степени это так и было.

Начало военной операции против талибов в Афганистане в октябре 2001 года преимущественно воспринималось с пониманием. Но решение администрации Буша открыть новый фронт в Ираке в 2003 году приняли уже совсем иначе.

Реакция в мире на новую войну уже была неоднозначной. Многие из традиционных союзников США отнеслись к ней критически. Таким настроениям в мире, да и в самой Америке, способствовали определенные действия силовых структур и отдельных их представителей, которые считали, что в борьбе против нового врага все средства хороши.

Стало известно о так называемых "усиленных методах допроса", безобразие в тюрьме Абу-Грейб, тайные тюрьмы ЦРУ. В борьбе с врагами западного мира иногда переходили границы того, что можно считать демократическими правами и ценностями.

Позволило ли все это предупредить новые атаки, было ли все это необходимо в чрезвычайной ситуации? Больше деталей в статье Владимира Дубовика 20 лет 9/11: как крупнейший в истории теракт изменил Америку и мир.