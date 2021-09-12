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У Франції на протести проти "паспортів здоров'я" вийшли понад 120 тисяч людей

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Неділя, 12 вересня 2021, 13:24

У Франції на протести проти "паспортів здоров’я" у суботи вийшли 121 тисяча людей по всій країні, акції відбулися дев’ятий тиждень поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

За даними МВС, в Парижі в маніфестаціях брали участь до 19 тисяч людей, поліція провела 96 затримань. Заворушення сталися в районі Єлисейських полів, постраждали троє правоохоронців.

Кількість учасників була дещо меншою, ніж минулої суботи, коли в акціях взяли участь 140 000 демонстрантів, а позаминулого тижня - 165 000.

У Парижі, де вранці, а потім наприкінці дня сталися сутички між демонстрантами та поліцією, було затримано 85 осіб.

Це вперше за останні тижні сталися значні спалахи насилля, попередні акції проходили значно спокійніше.

Застосування ковід-сертифікатів з серпня поступово розширюється на нові сфери й категорії. З 30 серпня працівники ресторанів, перукарень, торгових центрів тощо повинні виходити на роботу тільки з "паспортом здоров’я", відтак здавати тести кожні три дні, якщо не хочуть вакцинуватися.

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