Во Франции на протесты против "паспортов здоровья" вышли более 120 тысяч человек

Во Франции на протесты против "паспортов здоровья" в субботу вышли 121 000 человек по всей стране, акции прошли девятую неделю подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным МВД, в Париже в манифестациях участвовало до 19 000 человек, полиция провела 96 задержаний. Беспорядки произошли в районе Елисейских полей, пострадали трое правоохранителей.

"Le pass sanitaire, on n'en veut pas!", tonnent les manifestants pour le 9e samedi consécutif à #Toulouse. Beaucoup de monde encore aujourd'hui dans les rues de la ville rose. #PasseSanitaire pic.twitter.com/VfoCe2SVRW — Frédéric A. (@frederic_RTfr) September 11, 2021

Количество участников было несколько меньше, чем в прошлую субботу, когда в акциях приняли участие 140 000 демонстрантов, а на позапрошлой неделе - 165 000.

В Париже, где утром, а потом в конце дня произошли столкновения между демонстрантами и полицией были задержаны 85 человек.

Впервые за последние недели произошли значительные вспышки насилия, предыдущие акции проходили значительно спокойнее.

Применение ковид-сертификатов во Франции с августа постепенно расширяется на новые сферы и категории. С 30 августа работники ресторанов, парикмахерских, торговых центров и т.д. должны выходить на работу только с "паспортом здоровья", поэтому сдавать тесты каждые три дня, если не хотят вакцинироваться.

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