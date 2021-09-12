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Во Франции на протесты против "паспортов здоровья" вышли более 120 тысяч человек

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Воскресенье, 12 сентября 2021, 13:24

Во Франции на протесты против "паспортов здоровья" в субботу вышли 121 000 человек по всей стране, акции прошли девятую неделю подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным МВД, в Париже в манифестациях участвовало до 19 000 человек, полиция провела 96 задержаний. Беспорядки произошли в районе Елисейских полей, пострадали трое правоохранителей.

Количество участников было несколько меньше, чем в прошлую субботу, когда в акциях приняли участие 140 000 демонстрантов, а на позапрошлой неделе - 165 000.

В Париже, где утром, а потом в конце дня произошли столкновения между демонстрантами и полицией были задержаны 85 человек.

Впервые за последние недели произошли значительные вспышки насилия, предыдущие акции проходили значительно спокойнее.

Применение ковид-сертификатов во Франции с августа постепенно расширяется на новые сферы и категории. С 30 августа работники ресторанов, парикмахерских, торговых центров и т.д. должны выходить на работу только с "паспортом здоровья", поэтому сдавать тесты каждые три дня, если не хотят вакцинироваться.

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