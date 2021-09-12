У Греції поліція застосувала сльозогінний газ і водомети на акціях проти обов'язкової вакцинації

Грецька поліція в суботу застосувала сльозогінний газ і водомет, щоб розігнати демонстрацію тисяч людей, які протестували проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Влада заявила, що протестувальники кидали петарди в поліцію в другому за величиною місті Греції Салоніках. Правоохоронці не дозволили учасникам акції дістатися до місця, де прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс повинен був виступити зі своїм щорічним зверненням з економічних питань.

Щорічна промова зазвичай приваблює натовпи демонстрантів, і, за оцінками поліції, понад 15000 осіб, включаючи профспілки, взяли участь в демонстраціях з різних питань, від економічної політики до вакцинації проти COVID-19.

Протести проти обов'язкової вакцинації почалися ще в липні після того, як уряд оголосив про рішення щодо вакцинації для медичних працівників і персоналу будинків престарілих. Влада не виключила, що вакцини можуть стати обов'язковими і для інших груп, наприклад для вчителів.

Греція відсторонила від роботи майже 6000 медичних працівників, які до 1 вересня не отримали хоча б одного щеплення. Пізніше уряд запропонував нещепленим медпрацівникам другий шанс зробити щеплення і дозволити тим, хто був відсторонений від занять, повернутися до роботи.

Профспілки стурбовані тим, що в цілому 10 000 невакцинованих співробітників можуть бути відсторонені, що порушить роботу і без того недостатньо укомплектованих персоналом лікарень в той час, коли рівень інфікування залишається високим.

За останніми офіційними даними, близько 5,7 мільйона греків, або 55% населення, повністю вакциновані від COVID-19, і 59% отримали одну дозу.

У суботу в країні було зареєстровано 2197 підтверджених нових інфекцій і 39 смертей.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини відхилив клопотання грецьких медичних працівників щодо застосування тимчасових заходів проти їх обов’язкової вакцинації від Covid-19.