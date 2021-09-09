Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄСПЛ відхилив заяву медиків із Греції щодо призупинки обов'язкової вакцинації

Четвер, 9 вересня 2021, 16:09

Європейський суд з прав людини відхилив клопотання грецьких медичних працівників щодо застосування тимчасових заходів проти їх обов’язкової вакцинації від Covid-19.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення опубліковане на сайті ЄСПЛ.

Рішення стосувалося двох заяв, поданих 30 медичними працівниками, які працюють самостійно або в закладах охорони здоров’я, які просили застосувати тимчасові заходи (правило 39 Регламенту Суду) та негайно призупинити застосування закону щодо обов’язкової вакцинації медиків.

У своїй ухвалі суд зазначив, що задовольняє такі клопотання "лише у виняткових випадках, коли в іншому випадку заявники зіткнулися б з реальним ризиком заподіяння безповоротної шкоди".

Суд вирішив відхилити клопотання про вжиття тимчасових заходів, вважаючи, що вони виходять за рамки правила 39.

Дві справи грецьких медиків наразі перебувають на розгляді в ЄСПЛ і остаточне рішення щодо них буде винесене пізніше.

Нагадаємо, з 2 вересня працівників, які не перехворіли на коронавірус в останні 6 місяців і відмовляються вакцинуватись, відправляють у неоплачувану відпустку. 

Крім того, Греції проводять розслідування щодо 10 центрів вакцинації по всій країні через підозру у видачі підроблених сертифікатів про вакцинацію.

У Греції лікарі та інші медичні працівники, визнані винними у видачі неправдивих сертифікатів про вакцинацію або одужання від COVID-19, можуть бути оштрафовані на 5000 євро за кожен випадок шахрайства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄСПЛ Греція Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Мігранти, російська загроза та шлях до ЄС без "морквинок": що об'єднує Україну та Латвію

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс: На сьогодні Україна не дуже відрізняється від країн, які є офіційними кандидатами на членство у ЄС.
9 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна

Митниця повинна не заважати міжнародній торгівлі, кажуть у ЄС. Це правда, проте вона також мусить захищати інтереси держави. Як це поєднати?
9 вересня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM

Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

Польща та Єврокомісія – за крок до повноцінного конфлікту. Атаки Варшави на судову владу та права ЛГБТ незабаром можуть вилитися у санкції.
8 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко