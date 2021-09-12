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В Греции полиция применила слезоточивый газ и водометы на акциях против обязательной вакцинации

Воскресенье, 12 сентября 2021, 14:17

Греческая полиция в субботу применила слезоточивый газ и водомет, чтобы разогнать демонстрацию тысяч людей, протестовавших против обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти заявили, что протестующие бросали петарды в полицию во втором по величине городе Греции Салониках, которая не позволила им добраться до места, где премьер-министр Кириакос Мицотакис должен был выступить со своим ежегодным обращением по экономическим вопросам.

Ежегодная речь обычно привлекает толпы демонстрантов, и, по оценкам полиции, более 15000 человек, включая профсоюзы, приняли участие в демонстрациях по различным вопросам, от экономической политики до вакцины против COVID-19.

Протесты против обязательной вакцинации начались еще в июле после того, как правительство объявило о решении по вакцинации для медицинских работников и персонала домов престарелых. Власти не исключили, что вакцины могут стать обязательными и для других групп, например для учителей.

Греция отстранила от работы почти 6000 медицинских работников, которые к 1 сентября не получили хотя бы одной прививки. Позже правительство предложило непривитым медицинским работникам второй шанс сделать прививку и разрешить тем, кто был отстранен от занятий, вернуться к работе.

Профсоюзы обеспокоены тем, что в общей сложности 10 000 невакцинированных сотрудников могут быть отстранены, что нарушит работу и без того недостаточно укомплектованных персоналом больниц в то время, когда уровень инфицирования остается высоким.

По последним официальным данным, около 5,7 миллиона греков, или 55% населения, полностью вакцинированы от COVID-19, и 59% получили одну дозу.

В субботу в стране было зарегистрировано 2197 подтвержденных новых инфекций и 39 смертей.

Напомним, Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство греческих медицинских работников о применении временных мер против их обязательной вакцинации от COVID-19.

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Греция Вакцины
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