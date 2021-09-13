Кандидат в канцлеры от партии Меркель раскритиковал своего главного соперника

Лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет в теледебатах раскритиковал своего главного соперника Олафа Шольца, лидера социал-демократов, за финансовые скандалы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

Дебаты проходили в воскресенье, за две недели до федеральных выборов 26 сентября, которые определят следующего канцлера Германии.

"Если бы у меня министр финансов работал так, как работаете вы, то у него были бы большие проблемы", - заявил Лашет во втором из трех раундов дебатов.

Он вспомнил Шольцу последние обыски в Министерстве финансов, дело Wirecard и налоговый скандал Cum-Ex качестве примеров, когда тот, как считает Лашет, не справился со своими обязанностями как министр финансов.

"По вашим вопросам можно видеть, насколько вы нечестны", - отреагировал Шольц. Он заявил, что за время в должности существенно усилил способности Минфина осуществлять надзор.

Лидер социал-демократов указал также, что некоторые события в скандале Cum-Ex начали разворачиваться еще за годы до того, как он начал работу в Минфине. В то же время Шольцу уже приходилось давать объяснения в парламенте по поводу его отношений с Кристианом Олеариусом, совладельцем Warburg Bank в Гамбурге, оказавшимся в центре скандала.

Опросы, которые проводили вещатели ARD и ZDF, показали, что для телезрителей аргументы Шольца были более убедительными. После дебатов в опросе ZDF 46% зрителей заявили, что предпочли бы Шольца в качестве канцлера, тогда как Лашета - 28%. В то же время Лашет отвоевал себе определенную поддержку, по сравнению с началом дебатов - тогда ему отдавали предпочтение лишь 19% участников опроса, а Шольцу - 55%.

Рейтинг лидера "Зеленых" Анналены Бербок по итогам дебатов вырос лишь на 1% (до 20%).

Отмечается, что вторые дебаты прошли быстрее, чем первые. Кандидаты обсуждали также возможный состав коалиции и климатическую политику.

Бербок в дебатах неоднократно подчеркивала, что Лашет и Шольц оба являются представителями правящей коалиции и что если избиратели хотят перемен, то стоит голосовать не за них.

Напомним, в последнюю неделю социал-демократы в опросах опередили ХДС и сейчас лидируют с поддержкой 25%.

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