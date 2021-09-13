Чого чекати Україні найближчим часом у відносинах з США

Амбітність візиту президента України Володимира Зеленського до США підірвала позиція офіційного Вашингтона, не готового йти назустріч Україні в окремих питаннях. Передусім – щодо подальшого зближення України з НАТО.

Про це, а також про оборонну угоду, про "Північний потік-2", про гроші на "Український дім", який створюється у Вашингтоні, редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко поговорив з послом України в США Оксаною Маркаровою.

Крім текстової версії інтерв’ю, ви можете подивитися відео, яке передає емоції спілкування, на youtube-каналі "Європейської правди".

Головні тези інтерв’ю з Оксаною Маркаровою:

"Джавелінів" ніколи не буває забагато".

За словами Оксани Маркарової, візит президента України до США був успішним, бо з кожної зустрічі був результат та навіть зустріч двох президентів тривала вдвічі довше, ніж планувалося.

"Ми підписали три важливих документи: угоду про стратегічні основи оборонного партнерства (фактично, це план співпраці з США на п'ять років), угоду про оборонно-технічне співробітництво і космічну угоду. Це – підвищення нашої оборонної спроможності".

В сфері енергетики, каже дипломатка, Україні потрібно реформувати практично все. За її словами, заява, яку підписав український міністр енергетики з американською колегою, каже, що Україна буде працювати з США у напрямках розбудови всієї енергетичної системи, покращення атомної енергетики, зеленого переходу в більш широкому сенсі.

"У сфері економіки – підписали документ з департаментом торгівлі, з EXIM-банком (про $3 млрд фінансування на інфраструктурні проєкти. – ЄП). Якщо сказати простими словами, то ми домовилися, що США відіграватимуть ширшу роль у трансформації нашої економіки".

"Ще один дуже важливий результат – це комісія зі стратегічного партнерства, засідання якої відбудеться до кінця 2021 року".

"Скажу, що вона [оборонна угода] не просто закладає рамку нашого партнерства [з США], вона відкриває двері для більш амбітної співпраці, коли ми можемо говорити про конкретні проєкти, які стосуються Чорноморського регіону і флоту, чи інших складових нашої армії, чи навчань, чи ще більш амбітних речей".

"Під час візиту було підписано низку меморандумів, які говорять не тільки про продаж чи закупівлі, а саме про спільні проєкти [з виробництва зброї]".

"Наша задача – попри різні точки зору, попри те, що Росія намагається впливати на ці процеси, планомірно і вперто йти до мети [щодо вступу в НАТО]".

"У спільній заяві Байдена та Меркель чітко зазначено, що ми повинні залишатися транзитною державою. Тому ми зараз дуже активно будемо працювати зі спецпредставниками уряду США та Німеччини для обговорення цього питання. І я б не говорила, що це питання остаточно вирішене".

Про те, що Україна повинна зробити, щоб США повірили у потребу вступу України до Альянсу, про "план трансформації України" від Володимира Зеленського, про "Північний потік-2" та транзит газу через Україну, про те, чого чекати Україні найближчим часом у відносинах з США, читайте та дивіться в інтерв’ю посла України в США Оксани Маркарової.