Чего ждать Украине в ближайшее время в отношениях с США

Амбициозность визита президента Украины Владимира Зеленского в США подорвала позиция официального Вашингтона, не готового идти навстречу Украине в отдельных вопросах. Прежде всего - по дальнейшему сближению Украины с НАТО.

Об этом, а также об оборонном соглашении, о "Северном потоке-2", о деньгах на "Украинский дом", который создается в Вашингтоне, редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко поговорил с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Кроме текстовой версии интервью, вы можете посмотреть видео, которое передает эмоции общения на youtube-канале "Европейской правды".

Главные тезисы интервью с Оксаной Маркаровой:

"Джавелинов" никогда не бывает много ".

По словам Оксаны Маркаровой, визит президента Украины в США был успешным, потому что с каждой встречи результат и даже встреча двух президентов длилась вдвое дольше, чем планировалось.

"Мы подписали три важных документа: соглашение о стратегических основах оборонного партнерства (фактически, это план сотрудничества с США на пять лет), соглашение об оборонно-техническом сотрудничестве и космическое соглашение. Это - повышение нашей оборонной способности ".

В сфере энергетики, говорит дипломатка, Украине нужно реформировать практически все. По ее словам, заявление, которое подписал украинский министр энергетики с американской коллегой, говорит, что Украина будет работать с США в направлениях развития всей энергетической системы, улучшение атомной энергетики, перехода на зеленую энергетику в более широком смысле.

"В сфере экономики - подписали документ с департаментом торговли, с EXIM-банком (о $ 3 млрд финансирования на инфраструктурные проекты. - ЕП). Если сказать простыми словами, то мы договорились, что США будут играть более широкую роль в трансформации нашей экономики ".

"Еще один очень важный результат - это комиссия по стратегическому партнерству, заседание которой состоится до конца 2021".

"Скажу, что оно [оборонное соглашение] не просто закладывает рамку нашего партнерства [с США], оно открывает двери для более амбициозного сотрудничества, когда мы можем говорить о конкретных проектах, касающихся Черноморского региона и флота, или других составляющих нашей армии или учений, или еще более амбициозных вещей ".

"Во время визита был подписан ряд меморандумов, которые говорят не только о продаже или закупке, а именно о совместных проектах [по производству оружия]".

"Наша задача - несмотря на различные точки зрения, несмотря на то, что Россия пытается влиять на эти процессы, планомерно и упорно идти к цели [относительно вступления в НАТО]".

"В совместном заявлении Байдена и Меркель четко указано, что мы должны оставаться транзитным государством. Поэтому мы сейчас очень активно будем работать со спецпредставителем правительства США и Германии для обсуждения этого вопроса. И я бы не говорила, что этот вопрос окончательно решен ".

О том, что Украина должна сделать, чтобы США поверили в необходимость вступления Украины в Альянс, о "плане трансформации Украины" от Владимира Зеленского, о "Северный поток-2" и транзит газа через Украину, о том, чего ждать Украине в ближайшее время в отношениях с США, читайте и смотрите в интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой.