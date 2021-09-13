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У Бельгії помилково розкрили, де поховані троє виконавців терактів у Парижі

Понеділок, 13 вересня 2021, 15:12

Співробітники міжконфесійного кладовища Брюсселю помилково розкрили місце поховання трьох терористів-учасників нападів 13 листопада 2015 року у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Інтернет-сайт кладовища запустив проєкт, що допомагає близьким знайти могили своїх рідних серед близько 5000 поховань. Туди помилково внесли і дані про трьох терористів - Брагіма Абдеслама (брата Салаха Абдеслама - єдиного з терористів, хто залишився живим і постав перед судом), Біляла Хадфі та Шакіба Акруха, учасників серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року.  

Їхнє поховання анонімне - щоб уникнути вандалізму або ж, навпаки, "паломництва" тих, хто схвалює їхній злочин.

Протягом кількох днів через базу проєкту можливо було знайти у тому числі їхню могилу, доки це не привернуло увагу. Невідомо, чи встиг скористатись цією можливістю хтось із зацікавлених осіб. 

В адміністрації пояснили, що йдеться про "прикру помилку" і могилу більше не вийде знайти за іменами терористів. 

На тому ж кладовищі поховані ще два терористи, які загинули під час терактів 22 березня 2015 року в аеропорту "Завентем" та 15 січня 2015 року у Верв’є. Наразі всіх їх вже не можна знайти у базі даних кладовища, відкритій для загального доступу.

Нагадаємо, минулого тижня у Франції почався суд над 20 особами, підозрюваними у причетності до теракту джихадистів у французькій столиці 13 листопада 2015 року, найсмертоноснішого нападу в мирний час у Франції. Тоді загинули 130 людей та близько 350 отримали поранення.

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Бельгія Франція
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