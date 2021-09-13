В Бельгии по ошибке раскрыли, где похоронены трое исполнителей терактов в Париже

Сотрудники межконфессионального кладбища Брюсселя ошибочно раскрыли место захоронения трех террористов-участников нападений 13 ноября 2015 года в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Интернет-сайт кладбища запустил проект, помогающий близким найти могилы своих родных среди около 5000 захоронений. Туда по ошибке внесли и данные о трех террористах - Брагиме Абдесламе (брате Салаха Абдеслама - единственного из террористов, кто остался жив и предстал перед судом), Биляле Хадфи и Шакибе Акрухе, участниках серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Их захоронения анонимны - во избежание вандализма или, наоборот, паломничества тех, кто одобряет их преступление.

В течение нескольких дней по базе проекта можно было найти в том числе их могилу, пока это не привлекло внимание. Неизвестно, успел ли воспользоваться этой возможностью кто-то из заинтересованных лиц.

В администрации пояснили, что речь идет о "досадной ошибке" и могилу больше не получится найти по именам террористов.

На том же кладбище похоронены еще два террориста, погибших во время терактов 22 марта 2015 в аэропорту "Завентем" и 15 января 2015 в Вервье. Сейчас все они уже нельзя найти в базе данных кладбища, открытой для общего доступа.

На прошлой неделе во Франции начался суд над 20 лицами, подозреваемыми в причастности к теракту джихадистов во французской столице 13 ноября 2015, самого смертоносного нападения в мирное время во Франции. Тогда погибли 130 человек и около 350 получили ранения.