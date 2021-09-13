Чому нове загострення між Києвом та Мінськом може зіграти на користь України

У відносинах України та Білорусі з’явився новий подразник.

Самопроголошений президент Александр Лукашенко заявив, що Білорусь закупить у Росії зброї більш ніж на 1 мільярд доларів. А головне – що ця зброя нібито потрібна Мінську для розміщення біля кордону з Україною.

Реалізація цих планів суттєво змінює безпекові розклади для України.

Чи є ці плани дійсними, чи це просто чергова спроба РФ налякати Київ та умовний Захід? Про те, куди приведе нове загострення між Мінськом та Києвом читайте в статті Марії Авдєєвої та Юрія Панченка Зброя проти України: куди приведе нове загострення між Мінськом та Києвом.

Від початку вересня Кремль помітно нарощує тиск на Білорусь, щоби повністю розмити її суверенітет у російській сфері впливу.

Серед іншого, це важливо й через наближення виборів до Державної думи. Путіну вкрай важливо провести вибори, легітимність яких буде визнана у світі.

На досягнення цієї мети, серед іншого, налаштована і нова політична зброя Кремля – газопровід "Північний потік-2". Цікаво, що, як ми бачимо, головною ціллю ПП-2 стає навіть не Україна, а саме Європа.

Ще один інструмент для стимулювання Заходу не критикувати російські вибори – нинішні спільні військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2021", які військові експерти називають наступальними і аж ніяк не оборонними.

В цьому контексті заява про купівлю Мінськом російської зброї цілком вписується в цей план російського шантажу.

Анонсоване посилення військової співпраці РФ та Білорусі становить загрозу не лише для України, а й для країн ЄС, передусім Польщі та Литви.

Тим більше, що останніми місяцями саме на ці країни прийшлася гібридна агресія мігрантами, в якій була задіяна Білорусь.

З точки зору Кремля, Білорусь є частиною оборонної сфери РФ. Росія навчилася використовувати Лукашенка як інструмент гібридної війни. Заяви самопроголошеного диктатора відбуваються в чіткій узгодженості з наративами кремлівської пропаганди.

Лукашенко виступає посередником у російських планах мілітаризувати Білорусь і просунутися усе ближче до кордонів Європи.

Чого слід очікувати далі і куди ж приведе нове загострення між Мінськом та Києвом читайте в цікавій статті Марії Авдєєвої та Юрія Панченка Зброя проти України: куди приведе нове загострення між Мінськом та Києвом.