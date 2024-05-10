Чехія екстрадувала з України шістьох громадян, які з Одеси розводили людей на гроші

Чеська поліція 10 травня повернула з України громадян, які були заарештовані там у середині квітня у справі про шахрайство шляхом виманювання грошей через телефонні дзвінки, й готується оголосити обвинувачення.

Про це агентству ČTK повідомили в поліції Чехії, пише "Європейська правда".

Правоохоронці уточнили, що Україна екстрадувала шістьох громадян Чехії, і найближчими днями з ними проведуть слідчі дії.

Чеська поліція вже висунула звинувачення 17 особам у цій справі, трьох з яких суд взяв під варту. Затриманим у Чехії інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні, шахрайство та несанкціонований доступ до комп'ютерної системи та носія інформації.

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У разі визнання вини фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час операції, скоординованої з чеською поліцією, правоохоронці в Україні заарештували також 17 українців. За даними української сторони, шахрайство організував 40-річний українець.

Слідство встановило, що громадяни України та Чехії створили колцентр в Одесі, який від імені співробітників чеського Національного банку телефонував клієнтам, повідомляв про нібито злам рахунку та пропонував переказати заощадження на так званий "рятівний рахунок".

Обвинувачені зазвичай переказували гроші з рахунків жертв на рахунки переважно українців, які проживають в Чехії, а ті своєю чергою знімали гроші в банкоматах і передавали їх іншим.

За даними чеської поліції, з жовтня 2022 по жовтень 2023 року група скоїла понад 150 випадків шахрайства, завдавши збитків на суму майже 30 мільйонів чеських крон, з них понад 22 мільйони крон були відмиті готівкою.

Нагадаємо, минулого року в італійській Генуї правоохоронці затримали двох українців – 21-річного хлопця та його 45-річну матір, які нібито намагались видурити в генерала італійських карабінерів Тео Лузі гроші.