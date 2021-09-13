Почему новое обострение между Киевом и Минском может сыграть в пользу Украины

В отношениях Украины и Беларуси появился новый раздражитель.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на 1 млрд доларов. А главное - это оружие якобы нужно Минску для размещения у границы с Украиной.

Реализация этих планов существенно меняет оборонные расклады для Украины.

Являются ли эти планы действительными, или это просто очередная попытка РФ напугать Киев и условный Запад? О том, куда приведет новое обострение между Минском и Киевом читайте в статье Марии Авдеевой и Юрия Панченко Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом.

С начала сентября Кремль заметно увеличивает давление на Беларусь, чтобы полностью размыть ее суверенитет в российской сфере влияния.

Среди прочего, это важно и в связи с приближением выборов в Государственную думу. Путину крайне важно провести выборы, легитимность которых будет признана в мире.

На достижение этой цели, среди прочего, настроено и новое политическое оружие Кремля - ​​газопровод "Северный поток-2". Интересно, что, как мы видим, главной целью СП-2 становится даже не Украина, а именно Европа.

Еще один инструмент для стимулирования Запада не критиковать российские выборы - нынешние совместные военные учения РФ и Белоруссии "Запад-2021", которые военные эксперты называют наступательными и отнюдь не оборонительными.

В этом контексте заявление о покупке Минском российского оружия вполне вписывается в этот план российского шантажа.

Анонсированное усиления военного сотрудничества РФ и Беларуси представляет угрозу не только для Украины, но и для стран ЕС, прежде всего Польши и Литвы.

Тем более, что в последние месяцы именно на эти страны пришлась гибридная агрессия мигрантами, в которой была задействована Беларусь.

С точки зрения Кремля, Беларусь является частью оборонной сферы РФ. Россия научилась использовать Лукашенко как инструмент гибридной войны. Заявления самопровозглашенного диктатора происходят в четкой согласованности с нарративами кремлевской пропаганды.

Лукашенко выступает посредником в российских планах милитаризировать Беларусь и продвинуться все ближе к границам Европы.

Чего следует ожидать дальше и куда же приведет новое обострение между Минском и Киевом читайте в интересной статье Марии Авдеевой и Юрия Панченко Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом.