Польському екссудді, який втік до Білорусі, на батьківщині загрожуватиме довічне

Національна прокуратура Польщі ухвалила рішення про оголошення обвинувачення колишньому варшавському судді Томашу Шмідту, який раніше цього тижні втік до Білорусі й попросив там політичного притулку.

Про це агентству PAP повідомила речниця генерального прокурора Польщі Анна Адам'як, передає "Європейська правда".

За словами Адам'як, Кримінально-процесуальний кодекс Польщі передбачає, що в разі втечі підозрюваного за кордон – випадок Шмідта саме такий – не обов'язково особисто оголошувати йому про оголошення звинувачень.

Речниця генпрокурора Польщі додала, що на підставі винесеної постанови про обинувачення прокуратура звернеться до суду з клопотанням про застосування тимчасового тримання під вартою з метою розшуку.

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"Я думаю, що це клопотання буде подане найближчим часом", – сказала Адам'як, додавши, що це стане підставою для оголошення Шмідта в розшук.

Як зазначає РАР, дії колишнього судді-перебіжчика кваліфікують за кількома пунктами статті 130 Кримінального кодексу Польщі ("заклики до розпалювання ворожнечі і ненависті"), за що Шмідту загрожує покарання від восьми років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, днями вже колишній суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок.

Шмідт розповів білоруським пропагандистам, що був змушений покинути Польщу через незгоду з діями влади у Варшаві. Він розповів про переслідування і погрози, яких він нібито зазнав через свою "незалежну політичну позицію".

Національна прокуратура Польщі раніше розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку.