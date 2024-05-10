Новий пакет зброї США, румуни порахували ухилянтів з України, перший тренажер F-16: новини дня

Російські загарбники активізувалися на Харківщині, а Сполучені Штати оголосили про черговий пакет допомоги Україні – боєприпаси та бронетехніка.

Британська газета пише, що F-16 можуть прибути в Україну вже за "лічені тижні". Тим часом, Чехія передала нам перший тренажер винищувача.

Зеленський визнає, що не всі партнери оперативно виконують домовленості з поставок зброї і відповів Фіцо, який образив словаків за збір грошей на снаряди Україні.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 10 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Чергова партія зброї з США

Сьогодні стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.

Як зазначає естонський Генштаб, російські окупанти здійснюють формування північного угруповання військ, але їхньої чисельності недостатньо для захоплення населених пунктів Харків або Суми.

Однак це не виключає дрібномасштабних атак або спроб взяти під контроль ці населені пункти. Цілком імовірно, що для досягнення своїх цілей буде чинитися моральний тиск і спроби загострити бойову втому українців і західних країн, додають естонські аналітики.

У п'ятницю президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів зі складів американської армії.

У новому пакеті США містяться додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові системи HIMARS із боєприпасами, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди і "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами".

З техніки Пентагон перелічує бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, протимінні транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP) й причепи для перевезення важкого обладнання.

Також у пакеті допомоги – ракети TOW, протитанкові системи Javelin та AT-4, "високоточні авіаційні боєприпаси", ракети HARM, "засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту" та інше.

F-16 за "лічені тижні"

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16, а британське ЗМІ повідомило, що перші F-16 прибудуть в Україну за "лічені тижні".

Канада дає понад $55 млн на німецьку ініціативу з пошуку ППО для України, а Німеччина виділить 45 млн євро Україні для відновлення енергетики.

Крім того, у Львові німецька міністерка відкрила в Україні найбільший центр протезування.

Затримки з допомогою

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині не всі партнери України оперативно виконують домовленості з поставок зброї.

Про це він сказав на пресконференції у Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою

Президент не уточнив, які саме партнери провалюють домовленості.

Сьогодні до Києва з прощальним візитом прибула президентка Словаччини, оскільки термін її повноважень добігає кінця.

"Я тут також тому, що привезла гарні новини про допомогу Словаччини Україні", – зауважила Зузана Чапутова.

Серед іншого, президентка Словаччини відвідала Мощун, де вшанувала загиблих оборонців.

Нагадаємо, новим президентом Словаччини обрали Петера Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо.

До речі, словаки, невдоволені відмовою уряду Роберта Фіцо надавати військову допомогу Україні, зібрали понад 4 млн євро на боєприпаси для України.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав дуже успішний збір словаками коштів на боєприпаси для України символічним жестом і образив його заявою про "пердіння".

Сьогодні на пресконференції президент Володимир Зеленський відреагував на скепсис словацького прем’єр-міністра.

Румуни порахували ухилянтів з України

Існують проблеми не тільки з оперативністю постачання зброї від західних партнерів, але й з мобілізацією. І це традиційна ситуація під час війни, коли частина чоловіків намагається втекти від мобілізації.

В Румунії порахували, що близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з їхньою країною.

19 чоловіків загинули, намагаючись перетнути кордон: 11 потонули в річці Тиса, а решта загинули під час спроби перетнути Карпати без належного спорядження, у тому числі взимку.

Крім того, прикордонники Молдови затримали трьох українців під час спроби перетнути Прут на надувному човні.

Розширення Євросоюзу

У Києві наполягають, щоб майбутня угода про вступ України в Євросоюз не містила жодних обмежень щодо територіального застосування.

"Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва", – наголосила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Україна – за крок до початку довгоочікуваних перемовин про вступ до ЄС.

Про чинники, що можуть як (потенційно) відтермінувати початок переговорів, так і (більш реально) ускладнити вступні переговори, читайте в статті Вікторії Дідач і Івана Посильного з Коаліції РПР Євроінтеграція з перешкодами: які зовнішні виклики чекають на Україну дорогою до вступу в ЄС.

Тим часом, європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що Молдова, ймовірно, незабаром зможе розпочати переговори про вступ.

Вісім країн Європи попередили Грузію, що її європейське майбутнє під загрозою.

Заяву підготували у рамках формату регіонального співробітництва, до якого належать Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

Наголошено, що законопроєкт про "Прозорість іноземного впливу", який зараз розглядається в парламенті Грузії, несумісний з європейськими нормами та цінностями.

За даними ЗМІ, у Грузії кілька ведучих пішли з проурядового каналу.

Напередодні посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі оголосив про відставку, виступивши проти намірів грузинської влади ухвалити проєкт "про іноагентів".

Російський вплив

Проросійській депутатці з Молдови вручили в Москві орден від Путіна.

В самій Молдові майже 200 людям загрожує штраф за георгіївську стрічку 9 травня.

В Естонії оголосили вирок прокремлівському політику за шпигунство, а з Білорусі до Литви не пустили один із вагонів поїзда через намальовану літеру "Z".

У Берліні на акціях до 9 травня затримали 10 осіб. А ще 9 травня в Німеччині невідомі нібито намагались захопити приміщення колишнього генконсульства Росії в Лейпцигу. Про це йдеться у заяві російського посольства.

У Чехії оголосили в розшук генерала ГРУ, причетного до вибухів на складах у Врбетіце.

Пропалестинські мітинги у Європі

В Амстердамі пройшов кількатисячний пропалестинський мітинг. У Берліні відбувся антиізраїльський мітинг.

У Франції поліція звільнила університет від блокади пропалестинських мітингарів.

А у ЄС підтвердили плани кількох держав у травні визнати Палестинську державу.

Різне щодо України

На кордоні з Румунією запустили послугу єЧерга для автобусів.

Польські протестувальники ненадовго повернулися на КПП "Угринів".

А у Варшаві пройшов великий протест польських фермерів, на одному з банерів – "Хай Брюссель їсть хробаків".

Решта новин

Проукраїнський прем'єр Хорватії отримав мандат на формування уряду.

Греція залучить в агросферу працівників з Єгипту через дефіцит робочої сили.

Іспанські Балеарські острови обмежують вживання алкоголю у туристичних місцях.

Ліві радикали під червоним прапором штурмували завод Tesla під Берліном. Крім того, вони кажуть про причетність до інциденту з депутатами від "АдН" у Штутгарті.