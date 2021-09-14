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Потенційна підтримка Меркель на топ-посади у ЄС вища, ніж у Макрона

соцопитування
Вівторок, 14 вересня 2021, 12:03

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель потенційно хочуть бачити на топ-посадах у ЄС більше, ніж чинного президента Франції Еммануеля Макрона.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати соцопитування оприлюднив аналітичний центр Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR).

Опитування для ECFR проводилося у 12 країнах-членах ЄС окремими соціологічними компаніями. 

На гіпотетичне запитання про те, кого з даних кандидатів підтримали б респонденти на посаду "президента ЄС", якби балотувалися тільки Ангела Меркель та Еммануель Макрон, 41% заявили, що підтримали б канцлерку, тоді як нинішнього президента Франції - 14%. Найбільше готових підтримати Меркель виявилось у Нідерландах, Іспанії та Португалії. 

 

В жодній з країн, охоплених опитуванням, розрив між Меркель і Макроном не був малим, хоча підтримка обох різниться залежно від країни. 

Респондентів, які вважають, що конфліктів у світі було б більше без внеску Ангели Меркель, більше, аніж тих, хто дотримується протилежної думки. 

 

Ці результати свідчать, що Ангела Меркель може стати об’єднуючою фігурою у блоці, де позиції країн Півночі та Півдня часто розходяться щодо низки питань. 

Як відомо, Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня. Її партію "Християнсько-демократичний союз" веде на вибори новий лідер Армін Лашет. 

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