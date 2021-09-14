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Потенциальная поддержка Меркель на топ-должности в ЕС выше, чем у Макрона

Вторник, 14 сентября 2021, 12:03

Канцлерку Германии Ангелу Меркель потенциально хотят видеть на топ-должностях в ЕС больше, чем действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты соцопроса обнародовал аналитический центр Европейский совет по международным отношениям (ECFR).

Опрос для ECFR проводился в 12 странах-членах ЕС отдельными социологическими компаниями.

На гипотетический вопрос о том, кого из данных кандидатов поддержали бы респонденты на должность "президента ЕС", если бы баллотировались только Ангела Меркель и Эммануэль Макрона, 41% заявили, что поддержали бы канцлерку, тогда как нынешнего президента Франции - 14%. Больше всего готовых поддержать Меркель оказалось в Нидерландах, Испании и Португалии.

 

Ни в одной из стран, охваченных опросом, разрыв между Меркель и Макрона не был малым, хотя поддержка обоих различается в зависимости от страны.

Респондентов, считающих, что конфликтов в мире было бы больше без вклада Ангелы Меркель на должности канцлера Германии, больше, чем тех, кто придерживается противоположного мнения.

 

Эти результаты свидетельствуют, что Ангела Меркель может стать объединяющей фигурой в блоке, где позиции стран Севера и Юга часто расходятся по ряду вопросов.

Как известно, Ангела Меркель уйдет с должности федерального канцлера Германии после выборов 26 сентября. Её партию "Христианско-демократический союз" ведет на выборы новый лидер Армин Лашет.

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