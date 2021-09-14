У Польщі назвали терміни повної відмови від російського газу

Напередодні відкриття трубопроводу "Північний потік-2" повноважний представник уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський підтвердив, що Польща стане незалежною від поставок російського газу з 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Наїмський висловив надію на те, що газопровід Baltic Pipe буде повністю введений в експлуатацію з 1 жовтня 2022 року. "Ми не будемо продовжувати контракт з російським Газпромом", - додав він.

Польща перебуває в процесі диверсифікації джерел енергії. Газифікація - важливий процес, що обмежує залежність країни від вугілля. "Обсяг газу, який ми будемо використовувати в Польщі, виросте приблизно на 50% до 2030 року або невдовзі після цього", - додав Наїмський.

За його словами, оскільки польська компанія Gaz-System будує інтерконнектори в сусідні країни, це дозволить імпортувати "весь необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, окрім Росії".

Baltic Pipe - це проєкт газопроводу, що з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Після введення в експлуатацію потужність з транспортування газу складе 10 мільярдів кубометрів на рік.

Наїмський пояснив, що затримки в будівництві були пов'язані з певними екологічними питаннями, "які тепер вирішили наші данські партнери".

За допомогою Baltic Pipe та іншої інфраструктури Польща буде повністю пов'язана з західноєвропейськими ринками, в тому числі з товарними ринками.

Нагадаємо, у Німеччині підтвердили, що отримали усі необхідні документи для початку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що "Газпром" хоче розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" вже у жовтні.