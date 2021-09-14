У Нідерландах рекомендували третю дозу ковід-вакцини для людей з імунними розладами

У Нідерландах рекомендували вакцинацію від коронавірусу підсилюючою третьою дозою тільки для людей з серйозними розладами імунної системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За таким критерієм додаткового щеплення може потребувати невелика група - близько 200 тисяч осіб з понад 17 млн населення країни. Необхідність третьої дози у кожному окремому випадку визначатиме лікар.

У Раді з охорони здоров’я вважають, що решті щеплених від коронавірусу, у тому числі людям поважного віку, підсилюючу дозу варто буде рекомендувати лише у випадку, якщо буде спостерігатись спадання ефективності вакцин проти тяжкого перебігу хвороби.

Деякі країни ЄС, у тому числі Франція, Бельгія, Данія, вже почали вакцинацію третьою дозою особливо вразливих груп.

Загалом у Нідерландах принаймні першою дозою щеплені понад 85% населення і понад 77% завершили вакцинацію від коронавірусу.