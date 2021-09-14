В Нидерландах рекомендовали третью дозу ковид-вакцины для людей с иммунными расстройствами

В Нидерландах рекомендовали вакцинацию от коронавируса усиливающей третьей дозой только для людей с серьезными расстройствами иммунной системы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По такому критерию в дополнительной прививки может нуждаться небольшая группа - около 200 000 человек из более 17 млн ​​населения страны. Необходимость третьей дозы в каждом отдельном случае будет определять врач.

В совете по здравоохранению считают, что остальным привитым от коронавируса, в том числе людям почтенного возраста, усиливающую дозу нужно будут рекомендовать только в случае, если будет наблюдаться падение эффективности вакцин против тяжелого течения болезни.

Некоторые страны ЕС, в том числе Франция, Бельгия, Дания, уже начали вакцинацию третьей дозой особенно уязвимых групп.

Всего в Нидерландах по крайней мере первой дозой привиты более 85% населения и более 77% завершили вакцинацию от коронавируса.