Суд Праги заарештував росіянина, якого затримали за запитом України

Муніципальний суд Праги виніс рішення про арешт затриманого на запит України росіянина Александра Франчетті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За рішенням суду Франчетті буде чекати результатів процедури екстрадиції до України у слідчому ізоляторі.

Про затримання в аеропорту Праги Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, стало відомо 12 вересня.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

В МЗС повідомили, що українська сторона працює над тим, аби Франчетті передали для суду в Україні.

Офіс генпрокурора заявляв, що українська сторона звернулася до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях (ст. 260 КК України).