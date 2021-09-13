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Чехія не визнаватиме "Талібан" - глава МЗС

Понеділок, 13 вересня 2021, 17:23

Прага безумовно не повинна визнавати уряд радикального руху "Талібан" в Афганістані.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Однак міністр визнав, що з талібами доведеться вести комунікацію, і тому ЄС повинен зайняти єдину позицію в цьому питанні, як пропонували міністри закордонних справ блоку на початку цього місяця.

"Від імені Чеської Республіки я говорю: давайте ні в якому разі не визнавати талібів. Однак просто очевидно, що нам потрібно буде якось спілкуватися з ними", - сказав Кульганек.

"Талібан повинен оцінюватися на основі того, що вони роблять, а не на підставі того, що вони говорять. Я думаю, що нам ще належить всебічно оцінити те, як новий уряд буде ставитися до свого народу", - додав міністр.

МЗС Чехії запропонувало виділити 1,8 мільйона євро на підтримку гуманітарної допомоги та міжнародних організацій, що діють в Афганістані.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив "Талібан" у брехні та заявив, що його країна не матиме жодних стосунків з новоствореним урядом.

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Афганістан Чехія
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