Понад 50 сенаторів Польщі застерегли, що в інтересах країни - залишатися членом ЄС

52 членів Сенату Польщі, більшість з яких - представники "Громадянської платформи", наголосили, що стривожені останніми заявами деяких представників влади з різкою критикою Брюсселя та що перспектива виходу Польщі з ЄС суперечить інтересам країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Повний текст заяви опублікував у тому числі лідер фракції "Громадянської платформи" у Сенаті Марцин Босацький.

My, senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej uznajemy za groźne i sprzeczne z polską racją stanu coraz mocniejsze głosy przedstawicieli rządu RP oraz partii go tworzących o możliwym opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej - oświadczenie 52 senatorów. pic.twitter.com/HfBqc5Fx5J — Marcin Bosacki (@MarcinBosacki) September 10, 2021

Її підписали більше половини зі 100 членів Сенату - усі сенатори з "Громадянської платформи" (41), двоє від "Лівиці", четверо від Коаліції польської-PSL, двоє з трьох незалежних сенаторів (Кшиштоф Квятковський і Вадим Тишкевич), позафракційний Станіслав Гавловський, Яцек Бурий з Polska 2050 та Йозеф Заяць з "Порозуміння". Не приєднались до заяви 47 сенаторів з правлячої "Право і справедливість" та одна з незалежних сенаторів.

"Ми критично оцінюємо голоси представників уряду Польщі і партій, які його сформували, про можливий вихід Польщі з Євросоюзу. В інтересах Польщі - залишатися членом блоку", - заявили вони.

Сенатори зауважили, що мають на увазі передусім останні заяви міністра юстиції Збігнева Зьобро та керівника клубу "ПіС" Ришарда Терлецького. Зокрема, Зьобро назвав звернення Єврокомісії до Суду ЄС про санкції щодо Польщі через відмову виконувати рішення щодо судової системи "агресією" та "гібридною війною", а Терлецький заявив, що Польщі варто розглянути "радикальні варіанти рішення", як це зробила Британія.

"На відміну від цих і багатьох подібних заяв, членство у ЄС не применшує процвітання й безпеку Польщі, а, навпаки, прибільшує їх", - заявляють сенатори.

Вони наголошують, що єдиною причиною наростаючого конфлікту між урядом Польщі і Брюсселем є те, що влада Польщі почала нехтувати положеннями конституції Польщі та європейського права, передусім щодо незалежності судів, та що такий підхід ставить партійні інтереси вище за державні.

"Сенатори Республіки Польської наголошують, що в інтересах Польщі - посилювати своє членство у ЄС, і в інтересах її громадян - реалізовувати права й свободи, закладені у договорах ЄС, і користуватись перевагами членства. Ці права потрібно захищати разом", - заявили сенатори.

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