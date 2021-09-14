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Європарламент закликав до санкцій проти Польщі і Угорщини через ставлення до ЛГБТІК

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:51

Депутати Європарламенту у вівторок схвалили резолюцію, що закликає Європейську комісію розглянути санкції проти Польщі та Угорщини за порушення європейських цінностей щодо прав ЛГБТІК.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст резолюції.

За резолюцію, яка не має юридичної сили, проголосували 387 депутатів Європарламенту, проти - 161.

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Європейський парламент закликає Європейську комісію "повною мірою використовувати доступні їй інструменти, щоб усунути явний ризик серйозного порушення Польщею і Угорщиною цінностей, на яких заснований Союз", - йдеться в ухваленому тексті.

Євродепутати закликали Раду ЄС відновити обговорення щодо процедур проти Польщі та Угорщини за статтею 7 договору ЄС, в тому числі стосовно прав  ЛГБТІК.

Резолюція ставить під сумнів польські "зони, вільні від ЛГБТІ", а також "ворожу риторику обраних політиків, сплески гомофобного і трансфобного насильства" в ЄС.

Окремо євродепутати закликали забезпечити для гомосексуальних пар однакове дотримання прав у межах всього ЄС.

Нагадаємо, у вересні Європейська комісія звернулася до п’яти польських регіональних рад із закликом відмовитися від заяв про те, що вони "вільні від ЛГБТ зони", щоб отримати фінансування з фондів ЄС.

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Європарламент Польща Угорщина
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