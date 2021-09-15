Лидер правящей партии Польши: "Polexit не будет"

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что последние споры с Брюсселем не означают возможного выхода Польши из ЕС, но Польша хочет "оставаться суверенной страной".

Об этом он заявил в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

На вопрос о том, собирается ли ПиС инициировать выход Польши из Евросоюза, как заявляют некоторые представители оппозиции, Качиньский сказал, что это не так.

"Polexit не будет. Это пропагандистская идея, которая много раз использовалась против нас. Мы явно видим будущее Польши в Евросоюзе", - сказал он.

В то же время Качиньский заявил о "кризисе в ЕС" и обвинил Германию в использовании инструментов блока в своих интересах.

"Мы однозначно хотим положить конец кризису, который мы видим в ЕС. Договоры в значительной мере перестают использоваться либо используются как повод. Также нарушается принцип равенства стран, и очень вопиющим образом. Есть тенденции превращать ЕС в инструмент сильных государств, в частности одной - Германии. Мы должны противодействовать этому. Мы хотим, чтобы договоры ЕС были уточнены, чтобы различные типы злоупотреблений радикально останавливались", - заявил лидер ПиС.

Он отметил, что есть сферы полномочий ЕС, а есть те, где вопросы относятся к компетенции каждой отдельной страны, назвав среди таких и вопросы судебной системы, и что вмешательства в такие сферы быть не должно.

"Мы хотим быть в ЕС, но и хотим оставаться суверенной страной... Есть еще один принцип, который должен уважаться - принцип равенства стран. Если что-то можно в одной стране, то надо, чтобы это было разрешено во всех", - подчеркнул Качиньский.

Он отметил, что сейчас происходит Конференция о будущем Европы, но Польша хочет предложить план, альтернативный тому, который презентует там, и имеет "четкое видение".

Качиньский также выразил надежду, что Еврокомиссия вскоре утвердит польский план восстановления экономики, от которого зависит получение 36 млрд евро.

Читайте также: Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС