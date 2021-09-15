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Лидер правящей партии Польши: "Polexit не будет"

Среда, 15 сентября 2021, 09:36

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что последние споры с Брюсселем не означают возможного выхода Польши из ЕС, но Польша хочет "оставаться суверенной страной".

Об этом он заявил в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

На вопрос о том, собирается ли ПиС инициировать выход Польши из Евросоюза, как заявляют некоторые представители оппозиции, Качиньский сказал, что это не так.

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"Polexit не будет. Это пропагандистская идея, которая много раз использовалась против нас. Мы явно видим будущее Польши в Евросоюзе", - сказал он.

В то же время Качиньский заявил о "кризисе в ЕС" и обвинил Германию в использовании инструментов блока в своих интересах.

"Мы однозначно хотим положить конец кризису, который мы видим в ЕС. Договоры в значительной мере перестают использоваться либо используются как повод. Также нарушается принцип равенства стран, и очень вопиющим образом. Есть тенденции превращать ЕС в инструмент сильных государств, в частности одной - Германии. Мы должны противодействовать этому. Мы хотим, чтобы договоры ЕС были уточнены, чтобы различные типы злоупотреблений радикально останавливались", - заявил лидер ПиС.

Он отметил, что есть сферы полномочий ЕС, а есть те, где вопросы относятся к компетенции каждой отдельной страны, назвав среди таких и вопросы судебной системы, и что вмешательства в такие сферы быть не должно.

"Мы хотим быть в ЕС, но и хотим оставаться суверенной страной... Есть еще один принцип, который должен уважаться - принцип равенства стран. Если что-то можно в одной стране, то надо, чтобы это было разрешено во всех", - подчеркнул Качиньский.

Он отметил, что сейчас происходит Конференция о будущем Европы, но Польша хочет предложить план, альтернативный тому, который презентует там, и имеет "четкое видение".

Качиньский также выразил надежду, что Еврокомиссия вскоре утвердит польский план восстановления экономики, от которого зависит получение 36 млрд евро.

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