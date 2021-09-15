ЄС готує спільну декларацію з НАТО і власний оборонний саміт

ЄС працює з НАТО над новою спільною декларацією, яка буде представлена до кінця року, та готує проведеня власного оборонного саміту.

Про це заявила під час свого щорічного звернення State of the Union глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Нам необхідно інвестувати в наше спільне партнерство і використовувати унікальні можливості кожної зі сторін. Тому ми працюємо з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом над новою спільною декларацією ЄС і НАТО, яка буде представлена до кінця року", - сказала фон дер Ляєн, не уточнивши додаткових деталей.

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Вона додала, що ЄС повинен робити більше для власної оборони і докласти зусиль, аби стати лідером у сфері кібербезпеки.

Фон дер Ляєн також повідомила, що разом із президентом Франції Еммануелем Макроном скличе оборонний саміт ЄС у першій половині 2022 року, коли Франція головуватиме у Раді Євросоюзу.

"Нам потрібно вирішити, як ми можемо використовувати всі можливості, які вже закладені в договорі про ЄС. Ось чому під головуванням Франції ми з президентом Макроном скличемо саміт з європейської оборони. Пора Європі вийти на новий рівень", - сказала президентка Єврокомісії.