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ЕС готовит совместную декларацию по НАТО и собственный оборонный саммит

Среда, 15 сентября 2021, 10:52

ЕС работает с НАТО над новой совместной декларацией, которая будет представлена ​​до конца года, и готовит проведение собственного оборонного саммита.

Об этом заявила во время своего ежегодного обращения State of the Union глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Нам необходимо инвестировать в наше общее партнерство и использовать уникальные возможности каждой из сторон. Поэтому мы работаем с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом над новой совместной декларацией ЕС и НАТО, которая будет представлена ​​до конца года", - сказала фон дер Ляйен, не уточнив деталей.

Она добавила, что ЕС должен делать больше для собственной обороны и приложить усилия, чтобы стать лидером в сфере кибербезопасности.

Фон дер Ляйен также сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном созовет оборонный саммит ЕС в первой половине 2022 года, когда Франция будет председательствовать в Совете Евросоюза.

"Нам нужно решить, как мы можем использовать все возможности, которые уже заложены в договоре о ЕС. Вот почему под председательством Франции мы с президентом Макроном соберем саммит по европейской обороне. Пора Европе выйти на новый уровень", - сказала президент Еврокомиссии.

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Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Франция Альянс
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