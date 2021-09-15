Глава Єврокомісії звинуватила режим Лукашенка у гібридній атаці проти ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає використання мігрантів режимом Лукашенка гібридною атакою проти Європейського Союзу.

Про це вона заявила під час свого щорічного звернення State of the Union у Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжимо підтримувати Литву, Латвію і Польщу. І давайте називати речі своїми іменами: це гібридна атака з метою дестабілізації Європи. Ми ніколи не будемо толерувати це", - сказала фон дер Ляєн, говорячи про різке зростання нелегальних мігрантів на крордонах ЄС з Білоруссю.

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Разом з тим, вона підкреслила, що це не ізольовані інциденти, вони відбуваються і на інших кордонах, і ЄС повинен погодити спільну позицію щодо міграціної політики.

"Тому це є частиною нашої роботи над Шенгеном. Ми визначимо нові шляхи відповіді на таку агресію, щоб гарантувати єдність і захистити наші зовнішні кордони. Однак, поки ми не знайдемо спільну основу щодо управління міграцією, наші опоненти продовжать використовувати це", - сказала глава Єврокомісії.

"Новий Пакт про міграцію та притулок дає нам все необхідне для управління різними типами ситуацій, з якими ми стикаємося", - сказав фон дер Ляєн, визнавши, що з тих пір, як Єврокомісія представила свою пропозицію, "прогрес був болісно повільним".

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Вона закликала держави-члени і Європейський парламент прискорити цей процес.

ЄС звинувачує Білорусь у використанні нелегальних мігрантів, переважно іракців, як політичної зброї у відповідь на санкції ЄС, запроваджені проти Мінська.

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