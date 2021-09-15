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Глава Єврокомісії звинуватила режим Лукашенка у гібридній атаці проти ЄС

Середа, 15 вересня 2021, 11:11

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає використання мігрантів режимом Лукашенка гібридною атакою проти Європейського Союзу.

Про це вона заявила під час свого щорічного звернення State of the Union у Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжимо підтримувати Литву, Латвію і Польщу. І давайте називати речі своїми іменами: це гібридна атака з метою дестабілізації Європи. Ми ніколи не будемо толерувати це", - сказала фон дер Ляєн, говорячи про різке зростання нелегальних мігрантів на крордонах ЄС з Білоруссю.

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Разом з тим, вона підкреслила, що це не ізольовані інциденти, вони відбуваються і на інших кордонах, і ЄС повинен погодити спільну позицію щодо міграціної політики.

"Тому це є частиною нашої роботи над Шенгеном. Ми визначимо нові шляхи відповіді на таку агресію, щоб гарантувати єдність і захистити наші зовнішні кордони. Однак, поки ми не знайдемо спільну основу щодо управління міграцією, наші опоненти продовжать використовувати це", - сказала глава Єврокомісії.

"Новий Пакт про міграцію та притулок дає нам все необхідне для управління різними типами ситуацій, з якими ми стикаємося", - сказав фон дер Ляєн, визнавши, що з тих пір, як Єврокомісія представила свою пропозицію, "прогрес був болісно повільним".

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Вона закликала держави-члени і Європейський парламент прискорити цей процес.

ЄС звинувачує Білорусь у використанні нелегальних мігрантів, переважно іракців, як політичної зброї у відповідь на санкції ЄС, запроваджені проти Мінська.

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