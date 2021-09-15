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Глава Еврокомиссии обвинила режим Лукашенко в гибридной атаке против ЕС

Среда, 15 сентября 2021, 11:11

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает использование мигрантов режимом Лукашенко гибридной атакой против Европейского Союза.

Об этом она заявила во время своего ежегодного обращения State of the Union в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжим поддерживать Литву, Латвию и Польшу. И давайте называть вещи своими именами: это гибридная атака с целью дестабилизации Европы. Мы никогда не будем терпеть это", - сказала фон дер Ляйен, говоря о резком росте нелегальных мигрантов на границах ЕС с Беларусью.

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Вместе с тем она подчеркнула, что это не изолированные инциденты, они происходят и на других границах, и ЕС должен согласовать общую позицию по миграционной политике.

"Поэтому это является частью нашей работы над Шенгеном. Мы определим новые пути ответа на такую ​​агрессию, чтобы гарантировать единство и защитить наши внешние границы. Однако пока мы не найдем общую основу по управлению миграцией, наши оппоненты продолжат использовать это", - сказала глава Еврокомиссии.

"Новый Пакт о миграции и убежище дает нам все необходимое для управления различными типами ситуаций, с которыми мы сталкиваемся", - сказал фон дер Ляйен, признав, что с тех пор, как Еврокомиссия представила свое предложение, "прогресс был болезненно медленным".

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Она призвала государства-члены и Европейский парламент ускорить этот процесс.

ЕС обвиняет Беларусь в использовании нелегальных мигрантов, преимущественно иракцев, как политического оружия в ответ на санкции ЕС, введенные против Минска.

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мигранты Еврокомиссия Беларусь Литва
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