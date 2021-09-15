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США могут передать Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол"

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Среда, 15 сентября 2021, 13:05

В Конгрессе США в законопроект об обороне на 2022 год включили поправку, которая вынудит  администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая систему Iron Dome ("Железный купол").

Об этом говорится в материале издания Politico, сообщает "Европейская правда".

"В версию законопроекта об оборонной политике США на 2022 года комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил включил поправку, которая требует от Пентагона подать в Конгресс отчет с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшее время", - говорится в материале.

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Поправку внес конгрессмен Скотт Франклин, ее одобрили двухпартийным голосованием.

В настоящее время в США не так много избыточных батарей противовоздушной и противоракетной обороны, готовых к переброске, отмечает издание. Но среди них есть две системы Iron Dome, которые Конгресс приказал купить американской армии в 2019 году.

Армия приобрела две батареи, которые в это время готовятся к вводу в эксплуатацию в следующем году, и изо всех сил пытается интегрировать их. Однако Iron Dome не был разработан для работы в рамках новой армейской системы командования и управления. Эта проблема также ограничивает их использование при развертывании за рубежом.

Внесенная в законопроект поправка не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине. Но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом, и две армейские батареи Iron Dome являются главными кандидатами.

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"Учитывая желание и двухпартийное признание того, что необходимо сделать больше на фронте интегрированной противовоздушной обороны для украинцев, и с учетом некоторых политических решений администрации по Украине в последнее время, есть желание попробовать сделать больше для помощи им, чем делает команда Байдена", - сказал собеседник на условиях анонимности, поскольку законопроект все еще находится на рассмотрении в Палате представителей.

В то же время, подчеркивает издание, есть вопросы по поводу эффективности системы Iron Dome в Украине.

"С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, так как эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня", - прокомментировал Майкл Кофман, директор программы исследований России в аналитическом центре CNA.

"Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батарее защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины", - добавил он.

Дополнено: В офисе президента после выхода материала Politico косвенно подтвердили, что такой вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в США. "Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президента Владимира

Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол")", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

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