Словенія запровадила COVID-перепустки та посилила коронавірусні обмеження

У Словенії з 15 вересня посилили обмеження та запровадили COVID-перепустки, щоб стримати четверту хвилю пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Всі працівники і навіть самозайняті повинні бути вакциновані, мати докази одужання не старші 180 днів або проходити тестування не рідше одного разу на тиждень за допомогою ПЛР-тестів, експрес-тестів на антигени або наборів для самотестування.

Для працівників вартість тестування буде покриватися роботодавцем, якому дозволено накладати санкції на тих, хто не дотримується вимог.

Люди також повинні будуть пред'явити COVID-перепустку практично для всіх послуг, в тому числі в магазинах, барах і ресторанах, в салонах краси, в кабінетах лікарів і лікарнях.

Тільки продуктові магазини і аптеки - але тільки ті, які не розташовані у торгових центрах - будуть як і раніше доступні для тих, у кого немає перепустки, як і служби невідкладної медичної допомоги.

Від цієї вимоги звільняються діти до 12 років, які ще не можуть бути вакциновані, і учні в громадському транспорті.

Словенія зараз є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн Європи, і 14-денна захворюваність на 100 000 населення вже перевищила 500.

В країні менше 45% населення були повністю вакциновані, але темпи щеплень зросли в останні дні.