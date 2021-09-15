Словения ввела COVID-пропуска и усилила коронавирусные ограничения

В Словении с 15 сентября усилили ограничения и ввели COVID-пропуска, чтобы сдержать четвертую волну пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Все работники и даже самозанятые должны быть вакцинированы, иметь доказательства выздоровления не старше 180 дней или проходить тестирование не реже одного раза в неделю с помощью ПЦР-тестов, экспресс-тестов на антиген или наборов для самотестирования.

Для работников стоимость тестирования будет покрываться работодателем, которому разрешено накладывать санкции на тех, кто не соблюдает требований.

Люди также должны будут предъявить COVID-пропуск практически для всех услуг, в том числе в магазинах, барах и ресторанах, в салонах красоты, в кабинетах врачей и больницах.

Только продуктовые магазины и аптеки - но лишь те, которые не расположены в торговых центрах - будут по-прежнему доступны для тех, у кого нет пропуска, как и службы неотложной медицинской помощи.

От этого требования освобождаются дети до 12 лет, которые еще не могут быть вакцинированы, и ученики в общественном транспорте.

Словения сейчас является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы, и 14-дневная заболеваемость на 100 000 населения уже превысила 500.

В стране менее 45% населения были полностью вакцинированы, но темпы прививок выросли в последние дни.