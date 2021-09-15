Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Словения ввела COVID-пропуска и усилила коронавирусные ограничения

Среда, 15 сентября 2021, 17:02

В Словении с 15 сентября усилили ограничения и ввели COVID-пропуска, чтобы сдержать четвертую волну пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Все работники и даже самозанятые должны быть вакцинированы, иметь доказательства выздоровления не старше 180 дней или проходить тестирование не реже одного раза в неделю с помощью ПЦР-тестов, экспресс-тестов на антиген или наборов для самотестирования.

Для работников стоимость тестирования будет покрываться работодателем, которому разрешено накладывать санкции на тех, кто не соблюдает требований.

Люди также должны будут предъявить COVID-пропуск практически для всех услуг, в том числе в магазинах, барах и ресторанах, в салонах красоты, в кабинетах врачей и больницах.

Только продуктовые магазины и аптеки - но лишь те, которые не расположены в торговых центрах - будут по-прежнему доступны для тех, у кого нет пропуска, как и службы неотложной медицинской помощи.

От этого требования освобождаются дети до 12 лет, которые еще не могут быть вакцинированы, и ученики в общественном транспорте.

Словения сейчас является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы, и 14-дневная заболеваемость на 100 000 населения уже превысила 500.

В стране менее 45% населения были полностью вакцинированы, но темпы прививок выросли в последние дни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словения Вакцины
powered by lun.ua

Статьи

Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай – особенный

Экс-советник президента Трампа: "Нам следует изменить представление, существовавшее во времена администраций Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины".
15 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина

Справедливая судебная система – это что-то очень европейское. И очень евроатлантическое. Пришло время приступить к работе и внедрить эту реформу (укр.)
15 сентября 2021 — Матти Маасикас, посол Евросоюза в Украине

Лекарства для Европы: как украинской фармацевтике выйти на рынок ЕС

Соглашение АСАА между ЕС и Израилем в фармацевтической отрасли – это важный прецедент, к которому может апеллировать Украина при пересмотре СА.
15 сентября 2021 — Назар Бобицкий, UBTA