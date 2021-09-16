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Британія, США та Австралія створили нове оборонне партнерство

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Четвер, 16 вересня 2021, 08:32

Британія, США та Австралія оголосили про створення нового безпекового партнерства для обміну передовими технологіями у сфері оборони з метою створити противагу Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Президент США Джо Байден, прем’єр Британії Борис Джонсон та прем’єр Австралії Скотт Моррісон виступили із заявами, пояснивши цілі нового партнерства з назвою Aukus.

Прем'єр Австралії зазначив, що головною метою є підтримання безпеки і стабільності в (Індо-Тихоокеанському. - Ред.) регіоні, що є спільним інтересом усіх трьох країн.  

"AUKUS об’єднає наших фахівців морської справи, науковців та промисловість для підтримання та розширення наших військових спроможностей і критично важливих технологій", - заявив Джо Байден.

Зокрема, партнерство вперше дозволить Австралії будувати атомні субмарини, але оснащені звичайним озброєнням. У зв’язку з цим країна відмовилася від контракту з Францією на 31 млрд євро від 2016 року, що передбачав спорудження для флоту 12 субмарин і був найбільшим оборонним контрактом Австралії. Втім, з проєктом виникли значні затримки через вимогу використовувати низку компонентів виключно місцевого виробництва.

Aukus передбачає також взаємодію у питаннях штучного інтелекту, квантових технологій, кібербезпеки.

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Велика Британія США
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