Британія, США та Австралія створили нове оборонне партнерство

Британія, США та Австралія оголосили про створення нового безпекового партнерства для обміну передовими технологіями у сфері оборони з метою створити противагу Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Президент США Джо Байден, прем’єр Британії Борис Джонсон та прем’єр Австралії Скотт Моррісон виступили із заявами, пояснивши цілі нового партнерства з назвою Aukus.

Прем'єр Австралії зазначив, що головною метою є підтримання безпеки і стабільності в (Індо-Тихоокеанському. - Ред.) регіоні, що є спільним інтересом усіх трьох країн.

"AUKUS об’єднає наших фахівців морської справи, науковців та промисловість для підтримання та розширення наших військових спроможностей і критично важливих технологій", - заявив Джо Байден.

Зокрема, партнерство вперше дозволить Австралії будувати атомні субмарини, але оснащені звичайним озброєнням. У зв’язку з цим країна відмовилася від контракту з Францією на 31 млрд євро від 2016 року, що передбачав спорудження для флоту 12 субмарин і був найбільшим оборонним контрактом Австралії. Втім, з проєктом виникли значні затримки через вимогу використовувати низку компонентів виключно місцевого виробництва.

Aukus передбачає також взаємодію у питаннях штучного інтелекту, квантових технологій, кібербезпеки.