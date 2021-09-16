Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Британия, США и Австралия создали новое оборонное партнерство

Четверг, 16 сентября 2021, 08:32

Британия, США и Австралия объявили о создании нового оборонного партнерства для обмена передовыми технологиями, с целью создать противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Президент США Джо Байден, премьер Британии Борис Джонсон и премьер Австралии Скотт Моррисон выступили с заявлениями, объяснив цели нового партнерства с названием Aukus.

Премьер Австралии отметил, что главной целью является поддержание безопасности и стабильности в регионе, что является общим интересом всех трех стран.

"AUKUS объединит наших специалистов морского дела, ученых и промышленность для поддержания и расширения наших военных возможностей и критически важных технологий", - заявил Джо Байден.

В частности, партнерство впервые позволит Австралии строить атомные субмарины, но оснащенные обычным вооружением. В связи с этим страна отказалась от контракта с Францией на 31 млрд евро от 2016 года, который предусматривал сооружение для флота 12 субмарин и был крупнейшим оборонным контрактом Австралии. Впрочем, проектом возникли значительные задержки из-за требования использовать ряд компонентов исключительно местного производства.

Aukus предусматривает также взаимодействие в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, кибербезопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания США
powered by lun.ua

Статьи

Кругляк 2.0: как Украина движется к новому спору с ЕС

В ближайшее время Украина отменит мораторий на экспорт необработанной древесины. Но таким образом, чтобы оставить невозможной продажу кругляка за границу (укр.)
16 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай – особенный

Экс-советник президента Трампа: "Нам следует изменить представление, существовавшее во времена администраций Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины".
15 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина

Справедливая судебная система – это что-то очень европейское. И очень евроатлантическое. Пришло время приступить к работе и внедрить эту реформу (укр.)
15 сентября 2021 — Матти Маасикас, посол Евросоюза в Украине