Британия, США и Австралия создали новое оборонное партнерство

Британия, США и Австралия объявили о создании нового оборонного партнерства для обмена передовыми технологиями, с целью создать противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Президент США Джо Байден, премьер Британии Борис Джонсон и премьер Австралии Скотт Моррисон выступили с заявлениями, объяснив цели нового партнерства с названием Aukus.

Премьер Австралии отметил, что главной целью является поддержание безопасности и стабильности в регионе, что является общим интересом всех трех стран.

"AUKUS объединит наших специалистов морского дела, ученых и промышленность для поддержания и расширения наших военных возможностей и критически важных технологий", - заявил Джо Байден.

В частности, партнерство впервые позволит Австралии строить атомные субмарины, но оснащенные обычным вооружением. В связи с этим страна отказалась от контракта с Францией на 31 млрд евро от 2016 года, который предусматривал сооружение для флота 12 субмарин и был крупнейшим оборонным контрактом Австралии. Впрочем, проектом возникли значительные задержки из-за требования использовать ряд компонентов исключительно местного производства.

Aukus предусматривает также взаимодействие в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, кибербезопасности.