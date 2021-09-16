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Перестановки в уряді Британії: МЗС вдруге в історії країни очолила жінка 

Четвер, 16 вересня 2021, 09:00

Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив перестановки в уряді. Серед іншого, залишає свою посаду міністр закордонних справ Домінік Рааб. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Домініка Рааба перевели з Міністерства закордонних справ до Мін’юсту. Крім того, він отримує титул віцепрем’єра. 

Замість нього міністеркою закордонних справ стає Елізабет (Ліз) Трасс, яка досі була міністеркою міжнародної торгівлі. Це перша жінка на цій посаді від консерваторів і друга - загалом в історії, після Маргарет Бекетт від лейбористів. 

 
Фото з урядового порталу Сполученого Королівства

Раніше вона працювала також у Міністерстві екології, Мін’юсті та займалась питаннями прав жінок і рівних можливостей.

Міжнародною торгівлею замість Ліз Трасс займатиметься Анн-Марі Тревелян. 

Зміни торкнулися ще близька десятка інших посад у відомствах, що відповідають за житлове господарство, культуру, освіту. 

Речник Джонсона пояснив, що зміни в уряді стали другою частиною плану змінити стратегію уряду, після того, як у вівторок оголосили план дій на наступну зиму на тлі триваючої епідемії коронавірусу. 

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Велика Британія
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