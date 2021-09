Перестановки в уряді Британії: МЗС вдруге в історії країни очолила жінка 

Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив перестановки в уряді. Серед іншого, залишає свою посаду міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Домініка Рааба перевели з Міністерства закордонних справ до Мін’юсту. Крім того, він отримує титул віцепрем’єра.

Замість нього міністеркою закордонних справ стає Елізабет (Ліз) Трасс, яка досі була міністеркою міжнародної торгівлі. Це перша жінка на цій посаді від консерваторів і друга - загалом в історії, після Маргарет Бекетт від лейбористів.

Раніше вона працювала також у Міністерстві екології, Мін’юсті та займалась питаннями прав жінок і рівних можливостей.

Delighted to be appointed Foreign Secretary and lead @FCDOGovUK



Looking forward to:



🌎 Working with allies to tackle the greatest global challenges

🌎 Promoting a positive, outward-looking #GlobalBritain

🌎 Ensuring our foreign policy delivers for people across 🇬🇧