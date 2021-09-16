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Перестановки в правительстве Британии: МИД во второй раз в истории страны возглавила женщина

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Четверг, 16 сентября 2021, 09:00

Премьер Британии Борис Джонсон объявил перестановки в правительстве. Среди прочего, покидает свой пост министр иностранных дел Доминик Рааб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Доминика Рааба перевели из Министерства иностранных дел в Минюст. Кроме того, он получает пост вице-премьера.

Вместо него министром иностранных дел становится Элизабет (Лиз) Трасс, которая до сих пор была министром международной торговли. Это первая женщина на этом посту от консерваторов и вторая в истории, после Маргарет Бекетт от лейбористов.

 
Фото с правительственного портала Соединенного Королевства

Ранее она работала также в Министерстве экологии, Минюсте и занималась вопросами прав женщин и равных возможностей.

Международной торговлей вместо Лиз Трасс займется Анн-Мари Тревелян.

Изменения коснулись еще около десятка других должностей в ведомствах, отвечающих за жилищное хозяйство, культуру, образование, сферу жилищного хозяйства, культуры.

Представитель Джонсона объяснил, что изменения в правительстве стали второй частью плана изменить стратегию правительства, после того как во вторник объявили план действий на следующую зиму на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.

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Великобритания
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