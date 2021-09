Перестановки в правительстве Британии: МИД во второй раз в истории страны возглавила женщина

Премьер Британии Борис Джонсон объявил перестановки в правительстве. Среди прочего, покидает свой пост министр иностранных дел Доминик Рааб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Доминика Рааба перевели из Министерства иностранных дел в Минюст. Кроме того, он получает пост вице-премьера.

Вместо него министром иностранных дел становится Элизабет (Лиз) Трасс, которая до сих пор была министром международной торговли. Это первая женщина на этом посту от консерваторов и вторая в истории, после Маргарет Бекетт от лейбористов.

Ранее она работала также в Министерстве экологии, Минюсте и занималась вопросами прав женщин и равных возможностей.

Delighted to be appointed Foreign Secretary and lead @FCDOGovUK



Looking forward to:



🌎 Working with allies to tackle the greatest global challenges

🌎 Promoting a positive, outward-looking #GlobalBritain

🌎 Ensuring our foreign policy delivers for people across 🇬🇧