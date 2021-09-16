Перестановки в правительстве Британии: МИД во второй раз в истории страны возглавила женщина
Четверг, 16 сентября 2021, 09:00
Премьер Британии Борис Джонсон объявил перестановки в правительстве. Среди прочего, покидает свой пост министр иностранных дел Доминик Рааб.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Доминика Рааба перевели из Министерства иностранных дел в Минюст. Кроме того, он получает пост вице-премьера.
Вместо него министром иностранных дел становится Элизабет (Лиз) Трасс, которая до сих пор была министром международной торговли. Это первая женщина на этом посту от консерваторов и вторая в истории, после Маргарет Бекетт от лейбористов.
Ранее она работала также в Министерстве экологии, Минюсте и занималась вопросами прав женщин и равных возможностей.
Delighted to be appointed Foreign Secretary and lead @FCDOGovUK— Liz Truss (@trussliz) September 15, 2021
Looking forward to:
🌎 Working with allies to tackle the greatest global challenges
🌎 Promoting a positive, outward-looking #GlobalBritain
🌎 Ensuring our foreign policy delivers for people across 🇬🇧
Международной торговлей вместо Лиз Трасс займется Анн-Мари Тревелян.
Изменения коснулись еще около десятка других должностей в ведомствах, отвечающих за жилищное хозяйство, культуру, образование, сферу жилищного хозяйства, культуры.
Представитель Джонсона объяснил, что изменения в правительстве стали второй частью плана изменить стратегию правительства, после того как во вторник объявили план действий на следующую зиму на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.