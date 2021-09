Посольство Франції через образу за контракт на субмарини скасувало церемонію у Вашингтоні

Посольство Франції у Вашингтоні скасувало прийом, що планувалася до річниці вирішальної морської битви в американській війні за незалежність, після того, як стало відомо про новий оборонний союз США, Британії та Австралії з контрактом на спорудження субмарин для Австралії - та розірвання такого контракту із Францією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Прийом, який планувався 17 вересня у резиденції посла для відзначення 240-річниці битви на Капських островах, що стала вирішальною морською битвою в американській війні за незалежність, було скасовано. Також зменшили представництво на рецепції на фрегаті у Балтиморі.

"Це не про образу. Ми не в захваті, але це практичний спосіб адаптуватися. Ми вилучили деякі речі з програми і залишили деякі інші", - неофіційно прокоментував представник посольства.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що новий оборонний союз США, Британії та Австралії передбачає у тому числі контракт на побудову атомних підводних човнів для Австралії, що означає відсторонення Парижа від прибуткової оборонної угоди на понад 30 мільярдів доларів.

Глава МЗС Франції після цього звинуватив президента США Джо Байдена у тому, що він "завдав удару в спину" і вчинив, як його попередник Дональд Трамп.

Міністерства оборони і зовнішньої політики у спільному комюніке заявили, що це суперечить букві й духу співпраці між Францією та Австралією, особливо у час, коли в регіоні зростають виклики.

"Цікаво, що саме зараз річниця того дня, коли 240 років тому французький флот розбив британський у затоці Чесапик, що відкрило можливості для перемоги при Йорктауні та у підсумку незалежності США", - відреагував посол Франції у США Філіп Етьєн.

Interestingly, exactly 240 years ago the French Navy defeated the British Navy in Chesapeake Bay, paving the way for the victory at Yorktown and the independence of the United States.