У президента Польщі кажуть, що із військами США допомогла "хімія" між Навроцьким і Трампом

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач зазначив, що "позитивна хімія" між Каролем Навроцьким і Дональдом Трампом відіграла важливу роль у рішенні президента США надіслати війська до Польщі.

Заяву Пшидача наводить Politico, пише "Європейська правда".

Пшидач зазначив, що рішення Трампа не було зумовлене одним фактором, але що президенту США "подобається президент Навроцький" і він має позитивне ставлення до Польщі, оскільки Варшава виконує зобов’язання щодо оборонних витрат і купує американське обладнання. Він зазначив, що між президентами була "позитивна хімія".

"Це ті хлопці, які виконують 5 відсотків ВВП. Чого б ми як альянс не потребували від Польщі, вони це виконують, тож чому ми маємо карати їх негативними наслідками?" – сказав Пшидач.

Пшидач відкинув думку, що покладання на особисті зв’язки робить безпеку Польщі менш стабільною, зазначивши, що розміщення американських військ завжди залежало від рішень президента США.

"Завжди дуже важливо мати особисті контакти з президентом США", – сказав він, вказавши на польські спроби налагодити зв’язки з Бараком Обамою, Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Нагадаємо, ввечері 21 травня Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з Навроцьким – без уточнень, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.

Перед цим Сполучені Штати спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США.