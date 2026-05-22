Спікер парламенту Грузії назвав посла Німеччини брехуном

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вкотре розкритикував посла Німеччини в Тбілісі Петера Фішера, назвавши його брехуном.

Про це Папуашвілі написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Грузинський політик написав допис у відповідь на інтерв’ю дипломата виданню Batumelebi.

"Адже вихід із такої неприємної ситуації простий: не брешіть і не підтримуйте насильство. Брехун – це той, хто називає насильство "мирним протестом", а прихильник насильства – це той, хто позує на тлі фашистського гасла. Крокодилячі сльози не можуть приховати правду", – написав Папуашвілі, опублікувавши фото посла Фішера та його цитату з інтерв’ю Batumelebi.

У цьому інтерв’ю посол Фішер сказав, що немає нічого приємного в тому, що "президент, прем'єр-міністр і голова парламенту країни називають тебе брехуном і звинувачують у підтримці насильства".

"Але дипломати тут для того, щоб робити свою справу і представляти свою країну", – заявив посол. За словами Фішера, набагато гірше за залякування дипломатів – "те, що ми бачимо стосовно громадян Грузії".

Петер Фішер – один з відвертих критиків нинішньої грузинської влади.

Торік у жовтні Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про його відкликання для консультацій. Німецьке МЗС вказало, що грузинське керівництво "протягом багатьох місяців агітує проти ЄС, а також проти посла Німеччини особисто".

У листопаді Петер Фішер повернувся до Грузії після консультацій у Берліні.