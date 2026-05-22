Експрем’єр Франції та лідер партії Макрона оголосив про участь у президентських перегонах

Колишній прем’єр-міністр Франції та лідер партії "Відродження" Габріель Атталь оголосив про свої наміри балотуватися на виборах президента 2027 року.

Як пише "Європейська правда", про це політик оголосив на зустрічі з жителями села Мюр-де-Баррез, передає France24.

Президентські вибори у Франції, які очікуються навесні наступного року, покладуть кінець майже 10-річному президентству Емманюеля Макрона, який не може балотуватися на посаду втретє через конституційні норми.

Атталя, який очолював уряд у 2024 році, а тепер є генеральним секретарем партії "Відродження", заснованої Макроном, називають "клоном" чинного президента. Попри це вони неодноразово конфліктували з моменту розпуску Національних зборів, що поклало край короткому терміну прем’єрству Атталя.

Експрем’єр оголосив про свої наміри йти в президенти під час громадських обговорень на сільській площі, щоб кинути виклик своїм опонентам, які критикують його за імідж "міського" політика.

"Найкраще ще попереду. Країна, яка об’єднана, разом, у мирі, така країна, як Франція, ще має свої найкращі сторінки попереду. Ми – країна майбутнього…Саме тому, що я глибоко люблю Францію та французький народ, я вирішив балотуватися на посаду президента Республіки", – заявив Атталь.

За рік до президентських виборів політична напруженість у Франції набирає обертів. Цього тижня суд розпочав розслідування щодо політика-центриста, колишнього прем’єр-міністра Едуара Філіпа, у зв’язку зі звинуваченнями у розтраті державних коштів, фаворитизмі, конфлікті інтересів та вимаганні. Філіп давно оголосив про свої наміри долучитися до президентських перегонів.

Так само колишній прем'єр-міністр Франції Домінік де Вільпен, який, як очікується, висуне свою кандидатуру на президентських виборах наступного року, перебуває під слідством у зв'язку з подарунками, які він отримав під час перебування на посаді міністра закордонних справ.

Наразі в опитуваннях громадської думки перед президентськими виборами 2027 року лідирує ультраправа партія "Національне об'єднання". Офіційною кандидаткою у президенти від політсили є одіозна політикиня Марін Ле Пен, яка очікує рішення апеляційного суду у справі про розтрату коштів ЄС, що потенційно може закрити їй доступ до балотування на державні посади.

Якщо Ле Пен втратить право брати участь у виборах, вона визначила своїм наступником у президентських перегонах свого 30-річного протеже Жордана Барделла.

