До України їде Світлана Тихановська, яку МЗС називає представницею Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про запланований візит до України лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської.

Про це він сказав на онлайн-конференції під час повернення з міністерської зустрічі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Сибіга прокоментував нещодавні заяви білоруського диктатора Александра Лукашенка, якого, за словами міністра, Україна продовжує вважати співучасником злочину проти України і вимагати його покарання.

Публічну пропозицію Лукашенка про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським глава МЗС назвав "дуже дивною заявою" і дав зрозуміти, що Київ не має такої зацікавленості.

"Ближчим часом ми чекаємо в Україні Тихановську, тому ми маємо з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі", – заявив також він. Раніше візит Тихановської не анонсувався. За даними "Європейської правди", він може відбутися наступного тижня.

Коментуючи плани України на білоруському треку, Андрій Сибіга підкреслив, що вважає спорідненими історичні цілі України і Білорусі.

"Ми маємо допомогти Білорусі стати європейською колегою, тому що Білорусь – це теж Європа", – пояснив він.

Як повідомляла "Європейська правда", минулого тижня в МЗС призначили відповідального за контакти з білоруською опозицією, а перед цим Сибіга зустрівся з лідеркою білоруської опозиції.

Підготовка до візиту Тихановської до Києва триває з початку весни, відомо, що вона планує відкрити Місію демократичних сил Білорусі у Києві.

