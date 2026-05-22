ЗМІ: Трамп допитав главу Пентагону через рішення скасувати відправку військ до Польщі

Президент США Дональд Трамп виступив проти рішення глави Пентагону Піта Гегсета щодо скасування запланованої ротації американських військ до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Washington Post.

Минулого тижня США несподівано скасували заплановане розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців. А у п’ятницю американський президент оголосив про наміри таки відправити до Польщі солдатів США – цього разу в кількості 5 тисяч.

За даними посадовців США, нещодавно Трамп під час телефонної розмови запитав шефа Пентагону, чому було скасовано перекидання військ до Польщі.

Тоді ж він сказав Гегсету, що США не повинні погано ставитися до Польщі, враховуючи, що вона є союзником Америки, який має тісні зв'язки з Білим домом.

Рішення Гегсета про скасування розгортання військових викликало різку критику з боку законодавців-республіканців та демократів.

Крок глави Пентагону здивував деяких посадовців, оскільки саме Німеччина, а не Польща, розкритикувала стратегію США у війні з Іраном, що зрештою викликало гнів Трампа. На початку травня американський президент відповів на критику канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, наказавши вивести 5 000 військовослужбовців з країни.

Водночас в Міноборони США запевнили, що Трамп і Гегсет перебувають на постійному зв’язку та координують рішення щодо військової присутності.

"Президент Трамп і секретар Гегсет постійно спілкуються та узгоджують свої дії щодо переміщень американських військ у Європі", – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Нагадаємо, у п’ятницю генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі триває процес перегляду внеску США у модель сил Альянсу, тому європейці мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності американських військ на континенті.

