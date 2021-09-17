Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ, восени може приїхати на переговори до Москви - росЗМІ

Вашингтон і Москва узгоджують можливість приїзду до Росії заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Комерсант" з посиланням на джерела в РФ і США.

За даними видання, ймовірність приїзду дипломатки, включеної російською владою в санкційний список, досить висока. Точна дата візиту не призначена - в переговорах фігурує листопад.

"Візит обговорюється. Можливо, листопад, але це поки неточно. До конкретики щодо співрозмовників поки справа не дійшла", - сказало джерело у Вашингтоні.

З російської сторони з Нуланд, швидше за все, зустрінуться заступники міністра закордонних справ РФ Сергєй Рябков і Андрєй Руденко. Перший курирує в МЗС РФ відносини з США, а другий - весь пострадянський простір, включаючи Україну.

Не виключена зустріч Нуланд із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитрієм Козаком, який курує від Кремля переговори по Донбасу у Тристоронній контактній групі. Вони вже зустрічалися в Женеві, коли перебували в складі делегацій своїх країн під час червневого російсько-американського саміту.

Раніше Нуланд також працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії. Вона перебуває у чорному списку РФ, який передбачає заборону на в'їзд до цієї країни. Список став відповіддю на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд нещодавно приїжджала до Києва і заявила, що Сполучені Штати зацікавлені в успіху Нормандських переговорів, а тому готові надавати допомогу.

Вона зазначила, що США не є учасником Нормандського формату, намагаючись інакше сприяти вирішенню конфлікту. Втім, цей формат став буксувати, і неодноразово піднімалося питання долучення до цих переговорів і США.

Читайте також: Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден