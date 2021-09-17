Нуланд, которая находится под санкциями РФ, осенью может приехать на переговоры в Москву - росСМИ

Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в РФ и США.

По данным издания, вероятность приезда дипломатки, включенной российскими властями в санкционный список, достаточно высока. Точная дата визита не назначена - в переговорах фигурирует ноябрь.

"Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам дело пока не дошло", - сказал источник в Вашингтоне.

С российской стороны с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в МИД РФ отношения с США, а второй - все постсоветское пространство, включая Украину.

Не исключена встреча Нуланд с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который курирует от Кремля переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. Они уже встречались в Женеве, когда находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.

Ранее Нуланд также работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. Она находится в черном списке РФ, предусматривающем запрет на въезд в страну. Список стал ответом на персональные санкции США против России.

Нуланд недавно приезжала в Киев и заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в успехе Нормандских переговоров, а потому готовы оказывать помощь.

Она отметила, что США не являются участником Нормандского формата, пытаясь иначе способствовать решению конфликта. Впрочем, этот формат стал буксовать, и неоднократно поднимался вопрос вступления в эти переговоры и США.

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