Зеленський знову їде до США для участі у Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня вирушить до Сполучених Штатів для участі у Генеральній асамблеї ООН.

Про це заявив на брифінгу речник глави держави Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

"У понеділок розпочнеться візит президента до США. Володимир Зеленський візьму участь у Генеральній асамблеї ООН, матиме там промову, матиме низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, зокрема, з генсеком ООН", - сказав Никифоров.

За його словами, президент також зустрінеться з представниками бізнесу і з українською громадою у США.

Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Зеленський у 2019 році вже їздив до Нью-Йорка та виступав з трибуни Генасамблеї ООН на загальних дебатах 74-ї сесії.

Нагадаємо, Зеленський перебував у США 31 серпня - 2 вересня і провів переговори з президентом Джо Байденом.

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